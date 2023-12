Julia Roberts rivela per quale dei suoi film farebbe un sequel

Julia Roberts ha recitato in alcuni film diventati veri e propri cult, ma se dovesse scegliere tra tutti, solo di uno di questi realizzerebbe un sequel. L'attrice ne ha parlato durante lo show Watch What Happens Live in occasione dell'uscita del thriller apocalittico Il mondo dietro di te.

Durante lo show è stato chiesto all'attrice di quale dei suoi film le piacerebbe vedere o realizzare un sequel, ecco la risposta del premio Oscar: "Penso che mi piacerebbe realizzare un sequel de Il matrimonio del mio migliore amico perché ci sono così tanti personaggi coinvolti e sarebbe bello vedere cosa stanno facendo adesso e come sta andando il matrimonio di Kimmy e Michael".

In seguito l'intervistatore le ha chiesto se secondo lei nel film Michael avrebbe dovuto sposare Jules (il personaggio di Julia Roberts) o Kimmy (Cameron Diaz). "Ovviamente, Jules. Ma ha sposato Kimmy purtroppo" ha scherzato l'attrice.

Il matrimonio del mio migliore amico

Il matrimonio del mio migliore amico, uscito nel 1997 ad oggi è una delle migliori commedie romantiche di tutti i tempi, che è valsa alla Roberts le nomination ai Golden Globe e agli MTV Movie Award per la sua interpretazione. Oltre a Robert e Diaz anche Dermot Mulroney e Rupert Everett hanno interpretato i protagonisti principali.

Julia Roberts è protagonista de Il mondo dietro di te, il nuovo film diretto da Sam Esmail. Ad affiancarla ci sono Ethan Hawke, Mahershala Ali, Charlie Evans, Farrah Mackenzie e Myha'la. Il film debutterà su Netflix l'8 dicembre.