Pretty Princess: stasera su Rai2 il film con Anne Hathaway e Julie Andrews

Pretty Princess torna stasera su Rai2 alle 21:05 per aprire, idealmente e nel migliore dei modi, il palinsesto del buonumore sulle reti RAI aspettando il Natale 2019.

Al timone di Pretty Princess, commedia familiare targata Disney, c'è quel Garry Marshall diventato celebre per Pretty Woman e che aveva portato al successo una giovanissima Julia Roberts. E il miracolo riesce ancora una volta con Anne Hathaway, all'epoca appena 19enne e al suo primissimo ruolo cinematografico. Marshall e la Disney riuscirono anche a ridare spolvero alla carriera, che sembrava ormai destinata al declino, di Julie Andrews, indimenticabile Mary Poppins, assente dal grande schermo con un prodotto di successo ormai da anni.

La locandina di Pretty Princess

La storia di Pretty Princess comincia a San Francisco dove vive Mia Thermopolis, adolescente sgraziata e poco popolare che scopre di essere una vera e propria principessa, erede del piccolo principato europeo di Genovia. Mia inizia così un lungo viaggio verso il suo trono con accanto la severa nonna, la regina Clarisse, che le da 'lezioni di regalità'. Fra le due donne non tardano a venire a galla i contrasti. La regina vorrebbe infatti che Mia abbandonasse la vita vissuta fino a quel momento per concentrarsi sul gravoso compito che l'attende. La giovane, dal canto suo, non vorrebbe abbandonare la sua migliore amica Lilly e, soprattutto, Michael, di cui poco a poco si sta innamorando. La riluttante principessa è costretta a compiere una scelta molto difficile.