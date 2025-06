Pretty Little Liars compie 15 anni e la creatrice e il cast ammettono: "Vorremmo fare un film reunion"

La serie Pretty Little Liars ha compiuto 15 anni e la creatrice Marlene King e i protagonisti hanno svelato che sarebbero felici di realizzare un progetto reunion, possibilmente un film.

Le star dello show tratto dai romanzi di Sara Shepard hanno infatti rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter in cui hanno parlato dell'esperienza vissuta sul set e dell'impatto avuto dalla storia del gruppo di amiche tormentate da 'A' sul mondo della televisione e sulla cultura pop.

Le idee della creatrice della serie

Le protagoniste di Pretty Little Liars erano Lucy Hale, Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell e Sasha Pieterse nei ruoli di Aria Montgomery, Spencer Hastings, Hanna Marin, Emily Fields e Alison DiLaurentis.

All'incontro organizzato dal magazine erano presenti anche Ian Harding, Tyler Blackburn e Keegan Allen, che nelle puntate avevano avuto la parte di Ezra Fitz, Caleb Rivers e Toby Cavanaugh.

Pretty Little Liars: un'immagine promozionale della sesta stagione

King ha dichiarato: "Mi piace l'idea di realizzare forse un film o una miniserie di 10 episodi ambientata di nuovo a Rosewood. Dovrei trovare una buona idea per riportare tutti sul set e su come la potremmo sviluppare. Ma credo che al cast piacerebbe molto. Parliamo di come sembra sia il momento di iniziare a discuterne. È passato abbastanza tempo da permetterci di elaborare più esperienze di vita vissuta da quei personaggi, e questo renderebbe il tutto simile ma diverso".

Anni fa si era parlato di un possibile film per collegare gli eventi delle due parti della sesta stagione, arrivando così al salto temporale compiuto. Non si è tuttavia riusciti a sviluppare il progetto in tempo. Marlene ha tuttavia ammesso: "Sarebbe stato davvero divertente. Ma penso che dovrebbe esserci qualche grande evento che li riporti tutti insieme, probabilmente un funerale. E poi dovrebbe esserci 'A'. I due elementi dovrebbero essere quelli".

I commenti delle star

Bellisario ha ammesso: "Dovrebbe essere un film perché non penso potrei sostenere un'altra stagione. Ma sicuramente, sarebbe davvero fantastico scoprire cosa sta accadendo con questi personaggi. Li amiamo così tanto. Sono stati nella nostra vita per sette anni e ora non ne fanno parte da sette anni. Quindi è il momento perfetto per scoprire dove sono".

Blackburn ha confermato che sarebbe interessato a realizzare un film: "Ho sempre pensato che lo show avrebbe potuto essere davvero tosto se non fosse stato su un network per famiglie. Se fosse stato un film almeno PG-13 avremmo potuto realizzarlo in un modo un po' più intenso, sanguinoso, violento o sexy".

Benson avrebbe inoltre un desiderio in caso di un ritorno sul set: "Forse Hanna potrebbe finalmente essere 'A'! Lo farei se potesse essere 'A'".

Pretty Little Liars: Shay Mitchell, Lucy Hale, Troian Avery Bellisario ed Ashley Benson in uno scatto promozionale della serie

Mitchell ha invece ricordato che propone da tempo una reunion: "Penso che in futuro potrebbe esserci qualcosa in cui ritorniamo tutti insieme e facciamo qualcosa di divertente, come hanno fatto con Sex and the City. Penso che potrebbe essere bello se potessimo tutti essere d'accordo. Sarei sempre disposta a farlo. Lo sanno. Dovrebbe essere una situazione che coinvolge l'intero gruppo. Non posso farlo senza le mie ragazze".

Tra chi è disponibile a un ritorno c'è anche Pieterse: "Sono sempre aperta a quell'idea. Amo tutte le persone con cui abbiamo lavorato. Sarebbe un esperimento divertente capire cosa potrebbe accadere se tutti i nostri personaggi si ritrovassero".

Harding ha infine ribadito: "Mi piacerebbe vedere dove sono ora quei personaggi, ma dipende inoltre dallo script, dalla storia e da chi è coinvolto. Quindi sì, sarei davvero interessato. E se non venisse fatto un film, penso mi andrebbe comunque bene che la storia si fosse interrotta dove l'abbiamo lasciata".