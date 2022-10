Pretty Little Liars, su Prime Video in streaming da oggi

Pretty Little Liars, la famosa serie teen americana, sbarca su Amazon Prime Video con tutte le sette stagioni in streaming da oggi 14 ottobre 2022 per tutti gli utenti.

Pretty Little Liars, la famosa serie teen americana, sbarca su Amazon Prime Video con tutte le sette stagioni in streaming da oggi 14 ottobre 2022 per tutti gli utenti.

Pretty Little Liars è una serie statunitense di genere thriller e teen drama andata in onda dal 2010 al 2017 per sette stagioni sulla rete televisiva via cavo ABC Family (Freeform dal 2016). La serie si ispira alla collana di libri di Sara Shepard, uscita in Italia con il nome di "Giovani, carine e bugiarde" Le vicende hanno inizio a Rosewood, in Pennsylvania, dove un gruppetto affiatato di cinque amiche sta facendo un pigiama party per festeggiare il weekend del Labor Day; durante la notte, però, Alison, l'ape regina del quintetto, sparisce senza lasciare traccia, minando così l'unione dell'intero gruppo.

La locandina di Pretty Little Liars

A un anno di distanza da quella notte, Hanna, Emily, Aria e Spencer iniziano a ricevere degli strani sms contenenti confessioni personali rivelate solo ad Alison; la firma dei messaggi, una semplice "-A", fa nascere il sospetto che in realtà Alison sia ancora viva e che si stia prendendo gioco di loro da lontano. Il ritrovamento del cadavere dell'amica, però, mette a tacere questa ipotesi e le ragazze cominciano a temere che in circolazione ci sia un assassino a conoscenza dei loro segreti più inconfessabili. Le quattro tornano così a essere amiche e si alleano per svelare l'identità di questo sconosciuto che minaccia di sconvolgere il loro mondo.