The Prestige, Christopher Nolan porta la riedizione al cinema per il ventesimo anniversario

L'annuncio è arrivato direttamente da Christopher Nolan, che ha confermato la data della riedizione di uno dei film più apprezzati dalla critica e, allo stesso tempo, tra i meno celebrati della sua filmografia.

Prima di diventare il regista di kolossal come Interstellar, Oppenheimer e Odissea, Christopher Nolan aveva già dimostrato quanto fosse attratto dalle storie costruite attorno all'illusione e all'ambiguità. Tra queste, The Prestige occupa ancora oggi un posto particolare, tanto da tornare sul grande schermo vent'anni dopo il suo debutto.

Il ritorno nelle sale di uno dei film più amati dai fan di Nolan

Durante una recente intervista con Fred Asquith, Christopher Nolan ha annunciato che The Prestige sarà nuovamente distribuito nei cinema il 21 gennaio 2027, in occasione del ventesimo anniversario del film.

Una scena d'atmosfera di The Prestige

L'opera debuttò nell'ottobre del 2006, con una première all'El Capitan Theatre di Los Angeles prima dell'uscita nelle sale statunitensi pochi giorni dopo. All'epoca rappresentava il quinto lungometraggio diretto da Nolan e arrivò in un momento decisivo della sua carriera, tra Batman Begins e Il cavaliere oscuro, due titoli che avrebbero contribuito a ridefinire il cinema supereroistico moderno.

Pur ricevendo recensioni favorevoli e superando i 109 milioni di dollari d'incasso mondiale a fronte di un budget di circa 40 milioni, The Prestige è rimasto spesso in secondo piano rispetto ad altri lavori del regista. Eppure, con il passare degli anni, il film ha costruito una reputazione sempre più solida, diventando uno dei titoli più citati dagli appassionati quando si parla delle opere più affascinanti e complesse di Nolan.

Un thriller costruito sul potere dell'illusione

Tratto dall'omonimo romanzo di Christopher Priest, il film è stato adattato per il cinema da Christopher Nolan insieme al fratello Jonathan Nolan, collaboratore storico del regista e in seguito co-creatore della serie Westworld.

Christian Bale in The Prestige

Ambientata nella Londra vittoriana, la storia segue la rivalità tra due illusionisti disposti a superare qualsiasi limite pur di realizzare il numero perfetto. Da una parte c'è Alfred Borden, interpretato da Christian Bale, mago di umili origini ossessionato dalla perfezione tecnica. Dall'altra il suo rivale aristocratico, interpretato da Hugh Jackman, disposto a sacrificare tutto pur di conquistare il pubblico.

Attorno ai due protagonisti ruota un cast che comprende anche Scarlett Johansson, Michael Caine, Rebecca Hall, Piper Perabo e David Bowie, autore di una delle interpretazioni più ricordate del film nei panni dello scienziato Nikola Tesla.

Alla sua uscita, The Prestige conquistò la critica soprattutto per la costruzione narrativa, ricca di colpi di scena e destinata a rivelare il proprio significato soltanto nel finale. Proprio questa struttura ha contribuito a renderlo uno di quei film che invitano spontaneamente a una seconda visione, quando ogni dettaglio assume un significato diverso alla luce della conclusione.

Il ritorno nelle sale offrirà quindi l'occasione di riscoprire un'opera che, pur non avendo raggiunto la popolarità di altri lavori di Nolan, continua a essere considerata una delle espressioni più raffinate del suo modo di raccontare il mistero, l'ossessione e il prezzo nascosto dietro ogni grande illusione.