Prendi il volo: il teaser trailer italiano del nuovo film animato di Illumination

Illumination svela il primo teaser trailer italiano del suo nuovo film Prendi il volo, in arrivo al cinema a Natale. Il breve video si apre citando i successi ottenuti dalla casa di produzione in precedenza, tra cui Minions, Cattivissimo Me, Sing e Pets - Vita da animali, per poi introdurre i protagonisti della nuova avventura, mostrandoli alle prese con una migrazione che li porterà ad affrontare un viaggio lungo e difficile.

La regia di Prendi il volo è stata affidata a Benjamin Renner, mentre la sceneggiatura del film è stata firmata da Mike White, creatore di The White Lotus. Il progetto è stato prodotto da Chris Meledandri e sarà il quattordicesimo film realizzato da Illumination.

Prendi il volo segue un famiglia di anatre che si mette in viaggio. Secondo la prima sinossi ufficiale rivelata dallo studio, una famiglia cercherà infatti di convincere un padre iperprotettivo a partire per una vacanza memorabile. Ancora da svelare il cast vocale del film.