Silent Night, Prendi il volo, Il libro delle soluzioni, Un anno difficile e i voti del mese 4K-DVD-Blu-ray

Ritorna la nostra rubrica mensile homevideo di recensioni 4K, Blu-ray e DVD, per portare in evidenza prodotti che meritano di essere scoperti, al di là delle uscite principali di maggior richiamo che abbiamo già trattato in modo dettagliato, come ad esempio Wish (qui la recensione del blu-ray) e Ferrari (qui la recensione del 4K UHD), solo per citarne alcuni.

La rubrica si apre con Silent Night - Il silenzio della vendetta, l'ultimo adrenalinico lavoro di John Woo tutto azione e violenza, che viene proposto addirittura in 4K UHD. A seguire spazio per l'animazione di qualità con Prendi il volo, per poi passare a Il libro delle soluzioni, film del mai banale Michel Gondry. A chiudere Un anno difficile, commedia divertente ma anche seria riflessione di stampo ecologista.

Silent Night - Il silenzio della vendetta: la recensione del 4K UHD

IL FILM. Ancora tanta azione e violenza per John Woo, che in Silent Night - Il silenzio della vendetta racconta la storia di un uomo (Joel Kinnaman) che proprio alla vigilia di Natale si vede il figlioletto ucciso in strada per un duello fra gang, nel quale lui stesso perde la parola per un ferita alla gola. L'uomo si chiude in se stesso e per un intero anno si esercita e si prepara a una tremenda e sanguinosa vendetta contro i responsabili dell'accaduto.

IL 4K UHD. Per Silent Night - Il silenzio della vendetta, Plaion Pictures ha sfoderato anche un'edizione a due dischi con il film nelle versione 4K UHD e blu-ray. Ovviamente sul fronte video è preferibile il 4K, che per la fotografia e il look del film non è di quelli iperincisivi nel dettaglio, che conserva comunque una certa morbidezza, anche se la precisione è assicurata come del resto la compattezza del quadro e il croma forte e vigoroso. Negli extra c'è solamente il trailer sul blu-ray.

DA NON PERDERE. L'audio è proposto in DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'inglese. E si tratta di tracce molto coinvolgenti, perché anche se il protagonista è praticamente muto, attorno a lui c'è un sonoro molto ricco e soprattutto i momenti di azione, sparatorie e lotte violente sono riprodotte con cura grazie all'apporto deciso dell'asse posteriore, ottimi effetti panning e buone entrate del sub.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8.5 - Extra: 4

Prendi il volo: la recensione del blu-ray

IL FILM. Una famiglia di anatre guidata da un padre iperprotettivo che decide di vivere finalmente una vacanza durante la migrazione dal New England fino alle Bahamas, è la protagonista di Prendi il volo, il nuovo film d'animazione targato Illumination, molto curato non solo nella tecnica, ma anche nella descrizione dei personaggi e la loro crescita. La famiglia non riuscirà a rispettare l'itinerario che aveva prescelto, ma l'esperienza sarà una grande crescita personale.

IL BLU-RAY. Prendi il volo è uscito in Hd con il blu-ray Plaion Pictures. Prodotto tecnicamente eccellente, a partire da un video dotato di un croma folgorante con gialli, blu e verdi intensi e colori autunnali realistici. Tagliente il dettaglio, notevole anche la sensazione di profondità. Coinvolgente e ricco l'audio italiano in Dolby Digital Plus 7.1, anche se il Dolby Atmos inglese ha qualcosa in più per precisione e potenza. Entrambi hanno una buona fascia bassa, mentre il surround, sempre curato, a dire il vero privilegia la musica più che gli effetti.

DA NON PERDERE. Bene gli extra con quasi un'ora di materiale, a partire da tre minifilm intitolati Vola più forte (4'), Stralunato (9') e Missione Nanna (5'). Poi si parte con Follia al microfono (3') sul doppiaggio, Conosci il cast (16') con il regista che descrive i personaggi, e il Making Of (5' e mezzo) sulla realizzazione del film durata quattro anni. Si prosegue con L'arte di volare (2') sul processo di animazione, Come disegnare (10' e mezzo) e Creare un libro pop-up (11'). Per chiudere poi con Come chiamare gli uccelli (5' e mezzo) e I nidi migliori (6') su come realizzare un nido per uccelli con alcuni oggetti.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7.5 - Extra: 7,5

Il libro delle soluzioni: la recensione del DVD

IL FILM. C'è tutto Michel Gondry ne Il libro delle soluzioni, riflessione ironica e intelligente sulla creatività e sui suoi eccessi. Protagonista della storia è il filmaker Marc (Pierre Niney) che per divergenze con la produzione abbandona il progetto a cui sta lavorando e si rintana a casa della zia con un piccolo gruppo di collaboratori per completare la sua opera. Ma l'impulsivo e caotico Marc ha una creatività esplosiva che ben presto va fuori controllo gettando la produzione nel caos più totale.

IL DVD. Il libro delle soluzioni è arrivato in homevideo con il DVD Mustang Entertainment, prodotto di buon livello tecnico ma quasi totalmente privo di extra, visto che è presente solamente il trailer. Soddisfacente il video, che quasi sempre presenta una discreta compattezza e un buon dettaglio per il formato DVD, ma il quadro talvolta mostra delle sgranature sui fondali e qualche incertezza nei contorni delle figure, anche se i limiti del DVD tutto sommato sono contenuti.

DA NON PERDERE. Vivace l'audio, proposto in Dolby Digital 5.1 sia per l'italiano che l'originale. L'ascolto infatti risulta molto frizzante, con una buona apertura laterale e un apporto efficace dei surround, anche se il sub forse avrebbe potuto essere più incisivo. Si tratta comunque di un audio che accompagna in modo adeguato l'effervescenza creativa del protagonista.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Un anno difficile: la recensione del DVD

IL FILM. Commedia francese di stampo ecologista, Un anno difficile racconta le vicende di Albert e Bruno, due uomini simpatici ma pieni di debiti che non riescono a uscire dalla spirale e sono sempre al verde. Un giorno, per la sola voglia di scroccare un aperitivo, si trovano sorprendentemente coinvolti nelle attività di un gruppo di eco-attivisti. Via via, pur tra qualche inganno, i due parteciperanno alle più bizzarre azioni di protesta fino a diventare veramente coinvolti nella lotta.

IL DVD. Un anno difficile è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment, prodotto ottimo tecnicamente anche se povero di extra visto che c'è solamente il trailer. Il video è la parte migliore, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 per italiano e francese offre un discreto coinvolgimento nelle scene più movimentate, con grande utilizzo di tutti i diffusori tra musica ed effetti anche se talvolta è privilegiata più la quantità che la precisa separazione dei canali.

DA NON PERDERE. Davvero super il video, che per essere un DVD offre un quadro solido e compatto a parte qualche leggera sbavatura su qualche fondale. Per il resto il prodotto presenta un dettaglio molto buono, un croma vivace e riesce a limitare davvero al minimo quelli che sono i tipici limiti del formato.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 4

