Predator: il nuovo film sarà una storia delle origini sul primo alieno sulla Terra, le riprese in corso

In arrivo un nuovo capitolo della saga di Predator: si tratterà di una storia delle origini incentrata sul primo alieno in arrivo sulla Terra e a sorpresa apprendiamo che il film sarebbe già in lavorazione.

Le novità su Predator sono state riferite dai produttori John Davis e John Fox durante un'intervista a Collider in cui, pur non lasciandosi sfuggire nessun dettaglio del plot, i due produttori hanno fornito numerose importanti anticipazioni.

Il nuovo film su Predator si intitolerà Skull e sarà una storia delle origini diretta da Dan Trachtenberg. La protagonista della storia sarà una donna. Le riprese del film sono in corso, anzi, a dirla tutta sono quasi terminate, ma nonostante questo non si sa niente riguardo alla trama né al cast del film, finora top secret. In realtà, un rumor trapelato sui media indicherebbe in Amber Midthunder la protagonista del sequel, rumor mai confermato da 20th Century Fox, almeno per adesso.

John Davis ha svelato a Collider che Skull "possiede molto del DNA che ha reso il film originale un successo enorme. Si tratta dell'ingenuità di un essere umano che non molla, che è in grado di osservare e interpretare riuscendo a battere una creatura più forte, più potente e incredibilmente violenta." I due produttori hanno, inoltre, paragonato il film a Revenant - Redivivo senza però aggiungere altri dettagli.

La sceneggiatura di Skull è firmata da Patrick Aison, il film arriverà nei cinema nel 2022.