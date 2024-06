Badlands: Elle Fanning possibile star del nuovo film di Predator?

La saga di Predator dovrebbe proseguire con un nuovo film intitolato Badlands e la protagonista, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere Elle Fanning.

I portavoce di 20th Century Fox non hanno ancora commentato l'indiscrezione condivisa online dal sito Deadline grazie ad alcune fonti vicine alla produzione.

I primi dettagli del nuovo capitolo della saga

Il film Badlands sarà diretto da Dan Trachtenberg, che ne ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Patrick Aison.

La trama è ancora avvolta dal mistero e l'unica certezza è che sul grande schermi ritornerà il cacciatore extraterrestre.

Elle Fanning sembra sia impegnata nelle trattative con la produzione e, per ora, non si sanno i dettagli del personaggio che potrebbe interpretare.

Elle a un photocall

L'attrice, secondo le fonti di Deadline, è una grande fa della saga e avrebbe già incontrato Trachtenberg. Elle, dopo aver parlato con il filmmaker, avrebbe espresso il suo interesse e l'accordo sarebbe ormai vicino.

Le riprese di Badlands dovrebbero svolgersi entro la fine dell'anno e la storia non dovrebbe essere collegata a quella di Prey.

Predator, 30 anni dopo: nella giungla tutti possono sentirti urlare

I progetti della saga sci-fi

Il sequel del film con star Amber Midthunder è attualmente in fase di sviluppo e lo studio non ha ancora confermato che verrà prodotto il secondo capitolo della storia che aveva conquistato il pubblico di Hulu, battendo i record di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming.

Elle Fanning ha già recitato in progetti in cui sono coinvolte delle forme di vita extraterrestre: ancora giovanissima ha infatti avuto un ruolo da protagonista in Super 8, diretto da J.J. Abrams.

Prossimamente, invece, la giovane star sarà tra nel cast di A Complete Unknown, il film sulla giovinezza di Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet.