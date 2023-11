Predator: ecco la reunion tra Jesse Ventura e Carl Weathers 36 anni dopo

Jesse Ventura e Carl Weathers, star del cult anni '80 Predator, sono stati protagonisti di una reunion lo scorso fine settimana al Mad Monster Party di Atlanta, dove Ventura ha condiviso sui social media un'immagine insieme al collega e amico.

Ventura, ex wrestler professionista che sarebbe diventato governatore del Minnesota, ha avuto il suo primo ruolo importante (e certamente il più significativo) nel film di John McTiernan, che ha anche contribuito ad accrescere la fama di Arnold Schwarzenegger, che in seguito avrebbe dominato la scena action hollywoodiana (ingaggiando una lotta a distanza col rivale Sylvester Stallone).

In Predator, Dutch (Arnold Schwarzenegger), un soldato di ventura, viene ingaggiato dal governo americano per salvare segretamente un gruppo di politici intrappolati in Guatemala. Ma quando Dutch e la sua squadra, che comprende l'esperto di armi Blain (Jesse Ventura) e l'agente della CIA George (Carl Weathers), atterrano in America Centrale, qualcosa va storto. Dopo aver rinvenuto una serie di cadaveri, la squadra scopre di essere braccata da una creatura brutale con una forza sovrumana e la capacità di scomparire nell'ambiente circostante.

L'anno scorso, il franchise si è arricchito di un nuovo capitolo con Prey, che ha incassato il plauso di pubblico e critica.