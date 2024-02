Predator: Dan Trachtenberg regista di Badlands, nuovo film della saga

Dan Trachtenberg sarà il regista di Badlands, un nuovo film della saga di Predator.

Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno e il progetto è considerato una priorità tra le fila di 20th Century.

Il nuovo progetto

Il nuovo lungometraggio Badlands è stato scritto da Dan Trachtenberg e Patrick Aison.

Il regista, secondo le fonti di Deadline, ha già avuto alcuni incontri con gli attori in corsa per il ruolo del protagonista.

Attualmente non è stata svelata la trama del nuovo lungometraggio che, ovviamente, riporterà sul grande schermo il cacciatore extraterrestre.

Per ora non è stato nemmeno confermato se il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche o in streaming su Hulu, come accaduto con Prey nel 2022 che dovrebbe avere un sequel con star Amber Midthunder.

Cosa raccontava Prey

La storia era ambientata tra le fila dei Comanche e gli eventi si svolgono 300 anni fa. Naru, una determinata e abile guerriera, è stata addestrata da alcuni dei più leggendari cacciatori attivi nelle Grandi Pianure. Quando il pericolo minaccia la sua comunità decidere di entrare in azione per proteggerla. La preda che insegue, e alla fine affronta, è in realtà un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato, situazione che porta a uno scontro terrificante tra i due avversari.