Predator stasera su Rai 4, trama, curiosità e cast del film con Arnold Schwarzenegger

Stasera Rai 4 per il ciclo Alien Action manda in onda Predator: trama, recensione e cast del film capostipite della saga cinematografica

Come ogni martedì, anche stasera 11 luglio, Rai 4, in prima serata alle 21:20, manda in onda un film del ciclo Alien Action. La pellicola in onda oggi è Predator, un cult assoluto che nel 1987 ha dato il via alla famosa saga cinematografica. Diretto da John McTiernan e scritto da Jim e John Thomas, il lungometraggio ha come protagonista Arnold Schwarzenegger. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer.

Pred

Predator: Trama

Una squadra di commandos, condotta da Dutch Schaeffer, parte per una missione di recupero di alcuni militari catturati da terroristi. Trovati i prigionieri massacrati al limite del riconoscimento, la squadra distrogge il campo nemico, ma prima di poter chiamare i mezzi di recupero via radio, un essere invisibile inizia ad uccidere i membri della squadra. Inizia una caccia in cui i soldati sono prede, costretti a sopravvivere nella foresta per evitare di essere uccisi.

Pred2

Predator: Curiosità

Predator è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 23 Luglio 1987.

La maggior parte del film è stata girata nella foresta del Messico. Il luogo era così isolato che il cast e la troupe dovevano essere trasportati in elicottero sul set ogni giorno.

Secondo il regista di Predator, l'attore che interpreta il mostro invisibile del film è Jean-Claude Van Damme, che però abbandonò il set dopo due giorni di riprese, sconcertato dal fatto di essere stato scritturato come 'effetto speciale'.

Per creare l'effetto termico del sangue verde del Predator, sono stati utilizzati fluidi del tipo di liquidi del neon. Tuttavia, inizialmente, gli effetti speciali non funzionavano correttamente e il sangue sembrava blu sul set. Successivamente è stata aggiunta una luce rossa durante la post-produzione per ottenere l'effetto finale desiderato.

Pred4

Predator: Interpreti e personaggi

Pred5

Predator: Recensione e Trailer

La nostra recensione di Predator

Predator è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 80% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 47 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.8 su 10