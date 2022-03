Predator: il prequel Prey sarà ambientato nelle Grandi Pianure nel 1719

In arrivo su Hulu nei prossimi mesi, il prequel di Predator svela l'ambientazione misteriosa: Prey, diretto da Dan Trachtenberg, si svolgerà nelle Grandi Pianure nel 1719.

Nuove anticipazioni su Prey, preannunciato prequel di Predator prodotto da Hulu. Hollywood Reporter anticipa l'ambientazione del film che si svolgerà nelle Grandi Pianure nel 1719.

Il presidente di 20th Century Studios Steve Asbell ha recentemente offerto alcuni dettagli in più su quando e dove si svolgerà il nuovo film nel corso di un'intervista a Hollywood Reporter. Prey è diretto dal regista di Il film viene dal regista di 10 Cloverfield Lane, Dan Trachtenberg, per Hulu Originals:

"Per soddisfare l'offerta che andiamo a proporre - che è, entro il 2023, più di 10 film solo per lo streaming - diffonderemo una combinazione di originali in quei generi. Vogliamo fornire interpretazioni audaci delle amate proprietà Fox. Vedrete con Prey, che lanceremo quest'estate. Un film di Predator ambientato nelle Grandi Pianure nel 1719 diretto da Dan Trachtenberg. Questo è ciò che la proprietà ci permette di fare".

Negli anni trascorsi dall'uscita dell'originale Predator, del 1987, il franchise ha tentato di riconquistare la magia di quella premessa che vedeva un commando militare intento a scontrarsi con una minaccia ultraterrena in una giungla remota. Il sequel ha visto la minaccia dirigersi in un'area urbana, mentre Predators ha messo un altro gruppo di sopravvissuti contro la creatura mostruosa di nuovo nella giungla, anche se questa volta era un pianeta popolato da vittime che gli alieni potevano cacciare.

La serie ha anche compreso due crossover di Alien vs. Predator, in cui gli umani sono stati in gran parte testimoni della collisione tra le creature iconiche.