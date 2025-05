Predator: Killer of Killers, un video svela uno sguardo più da vicino al mostro del nuovo film d'animazione

Hulu ha diffuso un nuovo trailer di Predator: Killer of Killers, primo film animato della saga sci-fi iniziata nel 1987. Diretto da Dan Trachtenberg e Josh Wassung, il film segue tre letali guerrieri di epoche diverse, destinati a scontrarsi con un'unica, inarrestabile minaccia: il predatore definitivo. Con l'ultimo trailer, si scoprono nuovi dettagli su questo mostro implacabile.

Predator: Killer of Killers, tre epoche, un solo incubo

Il leggendario cacciatore alieno torna in grande stile - e per la prima volta con linee animate - in Predator: Killer of Killers, atteso su Hulu dal 6 giugno. Il nuovo trailer spalanca una finestra sull'ambiziosa narrazione antologica diretta da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) e Josh Wassung, che catapulta lo spettatore in tre scenari storici diversissimi ma accomunati da una medesima condanna: la caccia. Protagonisti di questo viaggio sanguinario sono una vichinga guidata dalla sete di vendetta, un ninja che si ribella al fratello samurai nel Giappone feudale, e un pilota della Seconda guerra mondiale alle prese con una minaccia soprannaturale tra le nuvole. Guerrieri implacabili, sì, ma destinati a soccombere di fronte a un avversario ineguagliabile: "il killer dei killer", come recita il titolo.

Il trailer svela in dettaglio la figura iconica del Predator, che si aggira implacabile in ogni epoca con la consueta, inquietante forma letale. La voce dei protagonisti è affidata a un cast vocale eterogeneo che include Lindsay LaVanchy, Louis Ozawa, Rick Gonzalez e Michael Biehn. Il film è scritto da Micho Robert Rutare, con una storia co-firmata da Rutare e dallo stesso Trachtenberg, che parallelamente è impegnato anche nella regia del live-action Predator: Badlands, con Elle Fanning come protagonista.

Dopo il successo del prequel Prey nel 2022, Killer of Killers segna una nuova fase per il franchise: più sperimentale, più stilizzato, ma sempre fedele alla sua anima brutale. Un Predator che non solo evolve, ma si moltiplica, attraversando i secoli per ricordarci che la caccia... non è mai finita.