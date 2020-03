Predator: Arnold Schwarzenegger collaborerà alla realizzazione di un videogame

Arnold Schwarzenegger è tornato nel mondo di Predator in occasione di un nuovo videogame legato al popolare franchise cinematografico.

L'annuncio è stato compiuto dalla star in occasione dell'annuale Arnold Sports Festival che si è svolto a Columbus, in Ohio, durante il weekend.

L'attore, come riporta il sito TheArnoldFans, ha infatti parlato di uno dei suoi nuovi progetti. Arnold Schwarzenegger ha raccontato: "Qualche giorno fa stavano trasmettendo Predator e ho detto alla mia fidanzata 'Guardiamo l'inizio'. E alla fine abbiamo visto l'intero film perché regge ancora bene. Altri film non superano la prova del tempo, ma quelli come Predator e il primo Terminator ci riescono ed è stato davvero divertente da vedere. E il fatto interessante è che una settimana dopo mi hanno chiesto di registrare qualche dialogo per un videogame su Predator che sta per uscire. Quindi è stato grandioso poterlo rivedere".

L'attore potrebbe aver rivelato il suo coinvolgimento in Predator: Hunting Grounds, in arrivo il 24 aprile per PS4 e PC, tuttavia i produttori del videogioco non hanno accennato a una possibile partecipazione della star.