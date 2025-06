Predator: il regista di Killer of Killers spiega come Arnold Schwarzenegger potrebbe tornare nella saga

Il regista di Predator: Killer of Killers, Dan Trachtenberg, ha parlato della possibilità che Arnold Schwarzenegger ritorni nei prossimi progetti della saga sci-fi.

La star del cinema ha avuto il ruolo di Alan 'Dutch' Schaefer nel film del 1987, tuttavia ha rifiutato più volte di essere coinvolto nei successivi tasselli del franchise.

Il possibile ritorno di Dutch

Arnold Schwarzenegger, nel corso degli anni, ha nuovamente interpretato il suo iconico ruolo nel 2020, dando voce al personaggio nel videogioco Predator: Hunting Grounds.

Trachtenberg, durante un'intervista a Polygon, ha ora parlato di come il recente film animato potrebbe aver gettato le basi per un ritorno di Schaefer.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non volete anticipazioni !

In Predator: Killer of Killers i protagonisti vengono catturati e addormentati in un sonno criogenico. I tre personaggi - un guerriero vichingo, un samurai e un pilota americano della seconda Guerra mondiale - si ritrovano quindi in un'area simile a un'arena dove devono affrontare un Predator dalle dimensioni imponenti.

Sullo schermo si scopre che anche Naru, apparsa in Prey, ha subito la stessa sorte. Dutch fa parte del ristretto gruppo di umani che sono riusciti a sopravvivere a un incontro con la temibile creatura, facendo quindi ipotizzare un destino analogo rispetto a quello dei personaggi mostrati nel film animato.

La spiegazione del regista

Trachtenberg ha chiarito: "Il film è stato realizzato usando il nome in codice Warehouse, visto che quel momento finale era nel pitch originale presentato allo studio, e sembrava come l'epilogo di I Predatori dell'arca perduta. Certamente Arnold, come molti altri, era un sopravvissuto nella sua storia, e si potrebbe facilmente immaginare che sia stato messo nel sonno criogenico, insieme a ogni altro campione della Terra o campione proveniente da altri pianeti".

Per ora la star non ha svelato se sarebbe interessata a un ritorno nella saga di Predator e non resta che attendere per scoprire se i fan possono sperare in un suo futuro coinvolgimento.