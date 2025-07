Predator: Killer of Killers, Arnold Schwarzenegger incluso nel nuovo montaggio del film Disney

Al San Diego Comic-Con, il regista Dan Trachtenberg ha annunciato il debutto di un nuovo montaggio del film d'animazione Predator: Killer of Killers, arrivato su Disney+, con una scena finale che mostra i personaggi di Dutch, interpretato da Arnold Schwarzenegger nel film originale del 1987, e Danny Glover in Predator 2. C'è anche un'immagine di Naru, interpretata da Amber Midthunder.

L'epilogo è stato mostrato oggi al panel della Sala H organizzato per Predator: Badlands della 20th Century Studios/Disney. Nella scena, i guerrieri predatori trasportano bare galleggianti di esseri umani. La macchina da presa fa una panoramica e vediamo nelle rispettive bare i corpi addormentati di Naru e poi del tenente Mike Harrigan interpretato da Glover.

Trachtenberg ha raccontato di aver fatto colazione con Arnie ("get to the waffles!", ha scherzato il moderatore Kevin Smith, citando la battuta di Schwarzenegger nel primo film "Get to the choppa!") e di aver ottenuto il permesso di utilizzare la sua immagine e renderla canonica nell'intero franchise.

Di cosa parla Predator: Killer of Killers

Predator: Killer of Killers - Un primo piano dei uno dei protagonisti del film

Il nuovo film d'animazione del franchise ha debuttato su Disney+ il 6 giugno scorso. Si tratta di una storia antologica che segue le vicende di tre dei guerrieri più feroci della storia dell'umanità: una predatrice vichinga che guida il proprio figlio in una sanguinosa ricerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al proprio fratello samurai in una brutale battaglia per la successione e un pilota della Seconda guerra mondiale che prende il volo per indagare su una minaccia ultraterrena alla causa alleata.

Sebbene tutti questi guerrieri siano assassini a pieno titolo, sono solo prede per il loro nuovo avversario: il killer dei killer definitivo. Josh Wassung della società di animazione The Third Floor ha ricoperto il ruolo di co-regista del progetto insieme a Trachtenberg. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione.

Predator: Killer of Killers riesce nell'impresa che nessun capitolo precedente aveva osato completare: creare un ponte narrativo tra tutti i film della saga. Con un colpo di scena finale, il film rivela che ogni umano sopravvissuto a un Predator è stato catturato per partecipare a una brutale arena intergalattica.

Arriva il nuovo capitolo al cinema, Predator: Badlands

Predator: Badlands, Elle Fanning insieme a una mostruosa creatura

Il nuovo film, in uscita il 6 novembre 2025 nelle sale, è ambientato nel futuro su un pianeta remoto dove un giovane Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova una improbabile alleata in Thia (Elle Fanning) e intraprende un viaggio pericoloso alla ricerca dell'avversario definitivo.

Insieme, Dek e Thia formeranno una "coppia divertente e sfasata. Uno loquace, l'altro laconico. Per quanto questo film sia emozionante e violento, anche i personaggi sono davvero brillanti". Dopo che Predator: Killer of Killers ha dato a questi alieni la possibilità di parlare e rivelare informazioni sulla loro cultura, sembra che anche Dek comunicherà con la sua inaspettata alleata e a un certo punto.