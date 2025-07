Predator: Badlands, nuove connessioni con Alien svelate nel cupo trailer con Elle Fanning

Un trailer mozzafiato anticipa l'atteso panel su Predator: Badlands che verrà ospitato nella Hall H in seno al San Diego Comic-Con 2025, in programma dal 24 al 27 luglio.

Il trailer ricco di azione, combattimenti e colpi di scena diffuso da Comicbookmovie.com svela nuovi dettagli sul team protagonista del film composto da Thia, androide Weyland-Yutani interpretata dalla talentuosa Elle Fanning, e Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), giovane Yautja che cerca di dimostrare il suo valore su un pianeta abitato da mostri dall'aspetto spaventoso.

Dopo che Predator: Killer of Killers ha dato a questi alieni la possibilità di parlare e rivelare informazioni sulla loro cultura, sembra che anche Dek comunicherà con la sua inaspettata alleata e a un certo punto, in una scena che ricorda quella in cui Luke Skywalker trasporta Yoda in Star Wars, la trasporterà sulla schiena per aiutarla dopo che è stata ferita in combattimento.

Da non sottovalutare, inoltre, i numerosi riferimenti al franchise di Alien contenuti nel trailer che anticipano nuovi potenziali crossover.

Che cosa sappiamo su Predator: Badlands

Secondo quanto anticipato, il thriller in uscita nei cinema italiani il 6 novembre con 20th Century Fox è ambientato nel futuro su un pianeta remoto dove un giovane Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova una improbabile alleata in Thia (Elle Fanning) e intraprende un viaggio pericoloso alla ricerca dell'avversario definitivo.

Parlando di Dek, il regista Dan Trachtenberg lo ha definito "il più piccolo della cucciolata", aggiungendo: "È un tipo di poche parole, piuttosto diretto. Va dritto al punto. Letteralmente e figurativamente".

Riferendosi al ruolo di Elle Fanning nei panni di un androide Weyland-Yutani (interpreterà anche un secondo personaggio misterioso), ha detto: "Ho sempre voluto che non ci fossero umani in questo film, quindi ho pensato che sarebbe stato divertente vedere il Predator interagire con un robot. Poi ho pensato, 'Conosco un'azienda che produce robot'".

Insieme, Dek e Thia formeranno una "coppia divertente e sfasata. Uno loquace, l'altro laconico. Per quanto questo film sia emozionante e violento, anche i personaggi sono davvero brillanti".

Il regista si è poi soffermato sull'espansione del franchise spiegando: "Dopo Prey, avevo tre idee. La prima era Killer Of Killers, la seconda era Badlands e la terza... non l'ho ancora realizzata. Quindi, ci sono altre idee e periodi storici che sarebbe entusiasmante esplorare, e tutto questo è stato parte della nostra discussione per cosa succederà in seguito."