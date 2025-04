Prada apre un ristorante ispirato ai film di Wong Kar-wai a Shanghai

Dopo il Bar Luce di Wes Anderson, Fondazione Prada firma un nuovo spazio d'autore. A Shanghai, atmosfere e sapori incontrano l'estetica inconfondibile del regista di In the Mood for Love.

Prada rinnova il dialogo tra moda, arte e cinema con l'apertura di Mi Shang, un ristorante a Shanghai ispirato all'immaginario visivo di Wong Kar-wai. Situato all'interno della storica villa Rong Zhai, sede delle mostre di Fondazione Prada nella metropoli cinese, il locale celebra l'incontro tra culture e discipline con un design cinematografico sofisticato e una proposta gastronomica inedita.

Un omaggio all'estetica di Wong Kar-wai

In the Mood for Love

Gli ambienti di Mi Shang rievocano le atmosfere sofisticate e i colori avvolgenti tipici del regista di Hong Kong. Il ristorante vero e proprio, con sedute rosa e verde pistacchio, specchi e lampade in vetro di Murano, è una citazione diretta alla celebre scena del pranzo in In the Mood for Love. La sala relax, la caffetteria e la pasticceria si sviluppano in spazi distinti, arredati con mobili artigianali cinesi, ceramiche Qing e carta da parati vintage.

Al secondo piano della villa si trova l'opera xilografica "Rising Clouds, Blooming Flower - Blessing Cloud", firmata da Wong Kar-wai con il marchio artistico Duo Yun Xuan: una celebrazione della serie tv Blossoms Shanghai oggi parte della collezione permanente.

Mi Shang, quando Milano incontra Shangai

Una scena di Hong Kong Express

Il nome Mi Shang non è casuale, ma gioca con il doppio significato: "Milano incontra Shanghai" e "sii ossessionato". Una fusione che si riflette anche in cucina, dove il menù firmato dallo chef Lorenzo Lunghi del Ristorante Torre propone contaminazioni tra tradizione italiana e cinese: ravioli ripieni alla maniera orientale, pak choi con salsa cacio e pepe, funghi asiatici con salsa verde italiana. Questi sono solo alcuni dei piatti fusion che si possono assaggiare nel ristorante di Prada ispirato a Wong Kar-wai.

Nel Caffè, inoltre, gli arredi anni Venti e le luci geometriche creano l'atmosfera della Shanghai cosmopolita del secolo scorso. La stessa che si ritrova nei capolavori di uno dei registi orientali più apprezzati. La pasticceria, affidata a Diego Crosara, direttore creativo di Marchesi 1824, propone dolci classici italiani e reinterpretazioni moderne.

Fondazione Prada, quali altri omaggi al cinema nel prossimo futuro?

Prada continua a fondere estetica e gusto in spazi che sono vere e proprie esperienze sensoriali in cui il cinema diventa protagonista. Dopo Milano e Shanghai, la domanda sorge spontanea: quale sarà la prossima città ad accogliere un ristorante d'autore firmato dalla maison?