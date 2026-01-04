Power Rangers, il reboot prende forma: spuntano i nomi del cast tra star Disney e di Avatar

Il reboot live-action di Power Rangers per Disney+ comincia a far parlare di sé. Alcuni esperti insider fanno sapere il possibile cast, che coinvolge volti noti dell'universo Disney e di Avatar: The Last Airbender, suggerendo una squadra giovane e già rodata.

Disney+, nuovi showrunner e un'eredità pesante

Il franchise dei Power Rangers si prepara a tornare sotto una nuova luce nel 2026, e questa volta lo fa con un progetto pensato direttamente per lo streaming. La nuova serie live-action in sviluppo per Disney+ è uno dei titoli più osservati all'orizzonte, anche perché coinvolge gli showrunner di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, una garanzia, almeno sulla carta, di attenzione al world-building e ai personaggi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A rendere la situazione ancora più interessante è l'emersione di un presunto elenco di attori in lizza per i ruoli principali. A diffondere le indiscrezioni è l'insider @Jinsakuu, fonte già ritenuta affidabile in passato quando si parla di Power Rangers. Secondo quanto riportato, il casting è ancora in corso, ma diversi nomi sarebbero attualmente "in considerazione", un dettaglio che lascia spazio a cambiamenti ma suggerisce una direzione ben precisa.

Il reboot sembra puntare su interpreti giovani, con esperienze solide tra televisione, cinema e produzioni ad alto profilo, un mix che rispecchia la natura stessa dei Power Rangers: una squadra eterogenea, dinamica e costruita per parlare a una nuova generazione senza dimenticare il pubblico storico. Al momento non è chiaro se questi nomi rappresentino il team definitivo o solo una rosa preliminare, ma il numero - sei potenziali attori - non passa inosservato, considerando la struttura classica di una squadra Ranger.

Il possibile cast, tra arti marziali, franchise cult e volti emergenti

Entrando nel dettaglio, i nomi che circolano raccontano una strategia piuttosto chiara. Shaun Dixon, già parte della "famiglia Disney" grazie a Vamperina: Teenage Vampire, ha accumulato esperienza anche in serie come CSI: Vegas e The Neighborhood. Un profilo versatile, abituato a muoversi tra generi diversi. Accanto a lui, Paris Bravo porta con sé un background più fisico: ha lavorato in film horror come Stay Out e The Cursed Man, oltre a far parte dello stunt team di Venom: The Last Dance.

Uno dei nomi più riconoscibili è Momoma Tamada, nota al grande pubblico per il ruolo di Ty Lee in Avatar: The Last Airbender. La sua carriera include anche The Spiderwick Chronicles e The Baby-Sitters Club, dimostrando una familiarità con produzioni pensate per un pubblico giovane ma esigente. Judd Goodstein, invece, è apparso in You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah e nel cast di The Revenge of La Llorona, portando con sé un'esperienza che oscilla tra commedia e horror.

Completano la lista Christian Alexander Cruz, visto in New Girl, Avery e nel corto Ash's Homecoming, e Kira McLean, che vanta partecipazioni in Law & Order: Special Victims Unit, Wolfenstein II: The New Colossus e Permanent. Un dettaglio tutt'altro che secondario riguarda Dixon e Bravo, entrambi con esperienza nelle arti marziali, un elemento che resta centrale nell'identità dei Power Rangers e che potrebbe ridurre la distanza tra azione fisica e interpretazione.

Va ribadito: nulla è ufficiale. È possibile che non tutti questi nomi arrivino alla fase finale, o che i ruoli principali vengano affidati a un gruppo diverso. Eppure, se il reboot vuole davvero rilanciare il franchise, questi profili sembrano allineati a un progetto che guarda avanti senza rinnegare il passato.