Power Rangers: ci sono pessime notizie per la serie live-action di Disney+

La serie live-action sui Power Rangers in sviluppo per Disney+ è stata cancellata. Secondo quanto riportato da Deadline, il progetto non ha superato la fase decisiva per lo sviluppo e il servizio streaming di Disney ha deciso di non procedere con la produzione.

Power Rangers - un'immagine promo dal film

La serie era stata affidata a Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, già showrunner e produttori esecutivi di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, con 20th Television coinvolta come studio. Il progetto era entrato in sviluppo circa un anno e mezzo fa, ma ora è stato definitivamente accantonato dalla piattaforma.

La decisione, secondo le fonti, non sarebbe legata principalmente a motivazioni creative. Il problema riguarderebbe soprattutto il budget e la sostenibilità economica di una serie live-action di alto livello. Una produzione necessaria per un progetto come Power Rangers richiederebbe da un laot un investimento importante, ma dall'altro bisogna considerare che Disney+ e lo studio non sono proprietari del marchio perchè i diritti del franchise appartengono a Hasbro.

L'azienda di giocattoli sta cercando da tempo di riportare il franchise dei Power Rangers in una nuova produzione: prima di Disney+, anche Netflix aveva tentato di sviluppare una nuova serie.

Secondo le prime informazioni, il progetto su cui stava lavorando Disney+ avrebbe comunque avuto diversi elementi distintivi rispetto alla serie originale. La storia avrebbe introdotto una nuova squadra di Ranger, pur utilizzando ancora i colori della formazione originale. Nella nuova storia nessuno avrebbe ricordato l'esistenza della vecchia squadra, mentre una serie di strane anomalie avrebbe iniziato a verificarsi in città. Questi dettagli avrebbero permesso alla nuova serie di costruire una propria identità senza limitarsi a riproporre i personaggi storici del franchise. Anche la presenza di una nuova antagonista avrebbe potuto aprire una direzione narrativa diversa, pur mantenendo alcuni elementi riconoscibili della serie classica.

Quale sarà il futuro di Power Rangers?

Power Rangers: una foto dei personaggi della serie del 1993

Naturalmente la cancellazione da parte di Disney+ non significa necessariamente la fine dei piani di Hasbro per il franchise, ma lascia nuovamente Power Rangers senza una serie in produzione.

L'altro principale progetto per il franchise è un film live-action in sviluppo presso Paramount, ma negli ultimi tempi non sono emersi aggiornamenti significativi. Il progetto potrebbe essere stato rallentato anche dalla trattativa a dir poco complessa che coinvolge Paramount e Warner Bros. Discovery.

Resta inoltre l'interesse dei fan per una nuova serie animata, anche se finora non è arrivato un progetto concreto. Con la cancellazione della serie Disney+, il futuro televisivo di Power Rangers torna quindi a essere incerto, mentre Hasbro dovrà trovare una nuova strada per riportare il franchise sullo schermo, grande o piccolo che sia.