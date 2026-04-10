Power Rangers, perché i tre sequel previsti sono stati cancellati

Il film uscito nel 2017 sarebbe dovuto continuare con altri tre sequel per sfruttare le potenzialità da franchise del marchio, ma quei sequel non sono mai stati realizzati

L'ultimo film sui Power Rangers è uscito nel 2017 ottenendo recensioni contrastanti e un incasso deludente di 142,5 milioni di dollari, a fronte di un budget stimato di oltre 100 milioni.

Nonostante il franchise vantasse una nutrita schiera di fan, né questi ultimi né i nuovi spettatori si sono dimostrati interessati a questa versione della squadra di supereroi. Il film vantava un mix impressionante di giovani protagonisti e star di supporto ben note, con Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G e Ludi Lin a guidare un cast che includeva anche Bill Hader, Bryan Cranston ed Elizabeth Banks.

Power Rangers: un'immagine dell'attore Dacre Montgomery

Il piano iniziale prevedeva quattro film sui Power Rangers

Montgomery, noto soprattutto per il suo ruolo in Stranger Things, ha interpretato Jason, alias il Ranger Rosso. Tra questo ruolo e quello di Billy Hargrove, il 2017 sembrava destinato a essere un anno importante per l'attore. Tuttavia, Power Rangers non è stato il punto di partenza del franchise che né lui né la Lionsgate si aspettavano.

In un'intervista con MovieWeb (tramite SFFGazette.com), Montgomery ha rivelato che ogni membro del cast aveva firmato un contratto per quattro film, con l'aspettativa che altri tre film seguissero quel primo capitolo.

"È stato il mio primo lavoro. È stato letteralmente il periodo più formativo della mia vita", ha ricordato. "Dopo aver desiderato diventare attore per dieci anni senza mai essere scritturato, poi ho ottenuto quel film, e sì, era un contratto per quattro film con la Lionsgate. Una struttura simile a quella che avevano adottato per Hunger Games. Lo stesso studio, nello stesso periodo".

Power Rangers: una foto del cast

Perché i sequel sono stati cancellati

Come era già stato dichiarato in precedenza, Montgomery ha confermato che la causa principale per la cancellazione dei tre sequel previsti è lo scarso risultato ottenuto al box-office dal primo film, che non ha convinto gli investitori a proseguire.

"Aveva tante ambizioni. C'era un grande potenziale di espansione creativa del franchise, della proprietà intellettuale. Mi sono divertito tantissimo con quel cast. Sai, ne abbiamo già parlato in passato. Sono tutti fantastici, compreso RJ. Sarebbe stato un progetto davvero grandioso, ma cosa ci puoi fare, no? Stiamo parlando di soldi e di grandi affari, e non è riuscito a recuperare né a generare abbastanza da giustificare l'investimento che lo studio aveva fatto per continuare a produrre altri film".

C'è un nuovo reboot dei Power Rangers in lavorazione

Jonathan Entwistle (Karate Kid: Legends) e Jenny Klein (Daisy Jones & The Six) erano stati scelti da Hasbro e Netflix nel 2020 come showrunner per un reboot di Power Rangers destinato alla piattaforma di streaming.

Quattro anni dopo, quella versione del progetto è stata cancellata, con Hasbro che ha invece deciso di affidare le redini del franchise a Disney+ e ai creatori di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz. Questa nuova versione è ancora in fase di sviluppo e dovrebbe essere attualmente in fase di casting per i protagonisti.