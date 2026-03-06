Power Ranger, una star della serie originale ricorda: "Sembrava fatto con due soldi"

Se nessuno aveva previsto il successo di Power Rangers negli anni '80, ancor meno lo aveva fatto Walter Emanuel Jones, che in una recente intervista ha ricordato la sua prima volta sul set.

Jones ha ammesso che quando ha firmato per interpretare il Black Ranger Zack Taylor, non aveva idea di stare entrando a far parte di quello che sarebbe diventato un franchise televisivo di lunga durata.

Power Rangers - un'immagine promo dal film

Le prime impressioni dell'attore sul set di Power Ranger

"Quando sono entrato sul set di Power Rangers, non sapevo bene in cosa mi stessi cacciando", ha ricordato l'attore parlando dell'iconica serie. "Il pilot che stavamo girando sembrava avere un budget molto basso. La sceneggiatura era davvero banale, ma tutto sembrava avere il potenziale per diventare interessante".

Jones ha poi aggiunto: "Non avevo idea che 32 anni dopo avremmo avuto fan di età compresa tra i 5 e i 45 anni".

Power Ranger, Walter Emanuel Jones in una scena

Il successo inaspettato della serie

La serie su un gruppo di adolescenti californiani chiamati a difendere il mondo dai mostri non solo ha superato le aspettative di Jones, ma è diventata un vero e proprio fenomeno. Lo show ha dato vita a una linea di giocattoli di grande successo e ha portato a tour dal vivo, uscite home media e anni di merchandising che hanno generato milioni di entrate. Sono seguiti diversi show televisivi e la base di fan continua ad accrescersi ancora oggi.

"Non avrei mai immaginato che lo show avrebbe avuto un impatto su tre generazioni di persone in 40 paesi e in una moltitudine di lingue", ha affermato Jones. "Ancora oggi rimango scioccato quando i miei coetanei adulti mi dicono che sono cresciuti guardando lo show".

Jones, che ora ha 59 anni, ha aggiunto che continua a commuoversi quando i fan riflettono su come lo show abbia plasmato la loro infanzia. "Abbiamo dato lezioni di genitorialità", ha aggiunto. "Sono orgoglioso di sapere di aver fatto la differenza nel mondo".

Il Black Ranger, uno dei primi supereroi neri in TV

L'attore ha sottolineato che per lui è stato particolarmente significativo interpretare uno dei primi supereroi neri sul piccolo schermo, un fatto di cui si è reso conto fin dal primo giorno sul set.

"Il ricordo più vivido che ho delle riprese del pilot della serie è la consapevolezza di non aver mai visto prima d'ora una tale diversità in un team di supereroi in TV", ha ricordato Jones. "Ho pensato: 'Sono il primo supereroe di colore in TV?' A quanto pare, l'attore e produttore Robert Townsend aveva mandato in onda un film per la televisione su un supereroe di colore chiamato Meteor Man circa due settimane prima della messa in onda di Power Rangers".