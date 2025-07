Power Rangers: Disney ha un piano incredibile per rilanciare la saga

Mighty Morphin' Power Rangers ha conquistato il mondo quando è stato presentato per la prima volta nel 1993, dando vita a un franchise che è riuscito a durare per oltre 30 anni, generando diversi programmi televisivi e tentativi di sfruttare quel successo. Tuttavia, gli sforzi per rivitalizzare il franchise non hanno avuto l'effetto desiderato che i fan dei Power Rangers si aspettavano. Il film Power Rangers del 2017 ha cercato di dare un tocco moderno al concetto, ma non ha avuto successo. Jonathan Entwistle (Karate Kid: Legends) aveva pianificato un'espansione davvero epica del franchise, fino a quando Netflix non ha frenato il progetto.

Ora Disney+ punta a dare una nuova svolta al franchise con una serie sviluppata da Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz. Se questa serie avrà successo, potrebbe anche significare che Disney ha tra le mani un altro franchise importante.

Power Rangers potrebbe finalmente realizzare un obiettivo di lunga data della Disney

Power Rangers: una volta e per sempre, una foto del film

La Disney ha quasi sempre faticato ad attrarre un determinato mercato di spettatori: i giovani maschi. L'acquisizione della Marvel e della Lucasfilm, in particolare dei franchise di Star Wars e Indiana Jones, sembrava risolvere il problema. Ma negli ultimi anni, i franchise che avrebbero dovuto essere dei successi sicuri hanno vacillato. Thunderbolts, nonostante abbia ricevuto alcune delle migliori recensioni tra tutti i film della Marvel Studios, ha ottenuto risultati deludenti al botteghino. La Lucasfilm sta cercando di capire come riportare Star Wars sul grande schermo dopo l'accoglienza sfavorevole riservata a Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker*.

Realizzare una serie sui Power Rangers potrebbe essere un ottimo modo per attirare quel tipo di target di pubblico, soprattutto perché l'intero concetto dei Power Rangers si riduce ad adolescenti con superpoteri. Inoltre, non guasta il fatto che Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz abbiano realizzato un altro grande successo per Disney+ con Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo.

Come i Power Rangers, la serie vede come protagonista un giovane eroe, Percy Jackson (Scobell Walker), che impara a padroneggiare i suoi poteri da semidio e ad affrontare le macchinazioni degli dei. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha conquistato i fan più accaniti ed è stato rinnovato per altre due stagioni, il che fa ben sperare per l'approccio di Steinberg e Shotz ai Power Rangers.

La Disney possedeva i diritti di Power Rangers

Power Rangers - un'immagine promo dal film

I fan di Power Rangers ricorderanno che la nuova serie non è la prima volta che la Disney è coinvolta nel franchise. Nel 2001, la Casa di Topolino ha acquistato i diritti di Power Rangers, il che ha portato ad alcuni dei capitoli più forti nella storia del franchise. Probabilmente una delle serie più iconiche dell'era Disney è stata Power Rangers Dino Thunder.

Non solo Dino Thunder sembrava un ritorno ai giorni felici di Mighty Morphin Power Rangers, ma ha anche riportato in scena un ranger leggendario, con Tommy Oliver interpretato da Jason David Frank nel ruolo di mentore di una nuova generazione. Ancora più importante, i Dino Thunder Rangers sembravano dei veri adolescenti, poiché affrontavano problemi che includevano appuntamenti e compiti a casa oltre a salvare il mondo. Power Rangers Dino Thunder ha anche uno degli antagonisti più iconici della serie, il rettiliano Mesogog, che si rivela molto più complicato di quanto ci si potrebbe aspettare. Anche se i piani per la nuova serie dei Power Rangers non sono ancora definitivi, ci sono molte fonti di ispirazione da cui attingere e molte promesse per quanto riguarda il nuovo franchise.