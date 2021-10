Poltergeist: Drew Barrymore e quel provino che le valse il ruolo in E.T.

Nel 1982, Drew Barrymore fece il provino per prendere parte a Poltergeist - Demoniache presenze; non venne presa ma quel provino le valse il ruolo di Gertie in E.T.

Le vicende che avvengono a Hollywood sono davvero strane. Nel 1982, ad esempio, Drew Barrymore fece un provino per il ruolo di Carol Anne in Poltergeist - Demoniache presenze. La giovane attrice non venne scelta per il film ma quel provino le diede comunque la possibilità di recitare in E.T. - L'extraterrestre.

Nel 1982 Steven Spielberg era contemporaneamente impegnato sul set di Poltergeist: demoniache presenze (ufficialmente diretto da Tobe Hooper) e su quello di E.T. - L'extraterrestre. A essere stata sottoposta a un provino per il ruolo di Carol Anne fu anche Drew Barrymore. Tuttavia, il regista di Jurassic Park trovava il volto della bambina poco angelico. Quel provino valse comunque alla giovanissima Barrymore il ruolo di Gertie proprio in E.T.

Heather O'Rourke, invece, fu scoperta mentre era a pranzo fuori con sua madre e sua sorella. Il primo screentest non andò benissimo, perché a Heather veniva da ridere anche quando doveva dimostrare di essere spaventata. Spielberg pensò che forse era troppo piccola per un ruolo di questo tipo, ma le chiese di tornare per un altro provino, perché le piaceva molto.

Quando la piccola tornò - e aveva con sé un libro di racconti paurosi - ce la mise tutta e urlò fino a mettersi a piangere. La parte di Carol Anne fu sua e alla fine delle riprese la piccola si portò a casa il pesce rosso del film come "souvenir".