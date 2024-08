Poltergeist, gli showrunner di Fear the Walking Dead e Supernatural al lavoro sulla serie: i dettagli

Gli Amazon MGM Studios hanno ingaggiato i produttori televisivi Kalinda Vazquez e Robbie Thompson come scrittori, co-showrunner e produttori esecutivi della serie TV tratta da Poltergeist, film horror del 1982.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta lo scorso ottobre e Steven Spielberg, che ha co-sceneggiato l'originale diretto da Tobe Hooper, lo produrrà attraverso la sua Amblin TV insieme ai produttori esecutivi Darryl Frank (The Haunting di Netflix) e Justin Falvey (The Haunting of Bly Manor).

Vazquez ha iniziato la sua carriera come scrittrice e story editor nelle stagioni 3 e 4 di Prison Break e come story editor e scrittrice esecutiva per la serie d'azione della Fox Human Target. Ha anche scritto episodi del thriller d'azione Nikita della The CW, della serie d'avventura fantasy Once Upon a Time della ABC e della serie Hulu ispirata alla Marvel, Runaways. Più recentemente, Vazquez ha scritto due episodi della quarta stagione del dramma zombie della AMC Fear the Walking Dead, un episodio di Star Trek Discovery e la serie in cinque numeri della Marvel Comics America Chavez: Made In the USA.

Zelda Rubinstein in Poltergeist (1982)

Thompson, i cui crediti includono episodi di Jericho, Human Target e Cursed, ha creato la serie fantascientifica Ark nel 2009 e ha ricoperto il ruolo di story editor esecutivo in Supernatural di The CW. Ha scritto più di una dozzina di episodi dell'ottava e dell'undicesima stagione dello show tra il 2012 e il 2016, tra cui il 200° episodio, "Fan Fiction", molto amato dai fan.

Poltergeist - Demoniache presenze: la scena in acqua e la macabra "garanzia" di Spielberg

Thompson ha poi creato lo spin-off di Supernatural The Winchesters, cancellato dopo una sola stagione di 13 episodi nel 2023, e ha scritto numerosi fumetti Marvel, tra cui Doctor Strange and the Sorcerers Supreme, Venom: Space Knight, Spidey e Silk, la cui serie televisiva è stata recentemente cancellata da Amazon MGM.

Nel 1982 Poltergeist: demoniache presenze, dopo una produzione travagliata, riuscì a incassare oltre 120 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 10 milioni; nel 2015 è uscito un innocuo remake (Poltergeist) con Sam Rockwell protagonista.