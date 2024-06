Poltergeist, in origine la creatura mostruosa aveva un aspetto diverso: ecco perché venne bocciata

Tra i titoli iconici del cinema horror degli anni '80, Poltergeist - Demoniache presenze è uno dei più apprezzati dal pubblico. Il film diretto da Tobe Hooper e prodotto dal trio composto da Steven Spielberg, Kathleen Kennedy e Frank Marshall è diventato un cult nel corso dei decenni e sulla sua lavorazione gli aneddoti si sprecano.

Un dettaglio particolare riguarda l'aspetto della mostruosa creatura che perseguita la famiglia Freeling. Nel film, i genitori e i figli subiscono la presenza malvagia nella propria casa di un essere demoniaco che finisce per rapire e condurre in un'altra dimensione la piccola Carol Anne (O'Rourke). Ma come doveva presentarsi agli occhi degli spettatori la temibile presenza?

Il look della creatura

Inizialmente, il mostro doveva presentare una testa gigante dall'aspetto inquietante come si vede nell'immagine di copertina. Un aspetto che potesse trasmettere la sensazione di male assoluto. Tuttavia, la scelta del design venne bocciata da Steven Spielberg, che la riteneva troppo umana per poter essere credibile. Nel montaggio finale del film, la Bestia si manifesta come un gigantesco teschio fiammeggiante e poi come una una figura scheletrica alta e diafana, con braccia incredibilmente lunghe.

La cosa sorprendente è che la conformazione della creatura evoca perfettamente la sua forma umana, il reverendo Henry Kane, interpretato nel sequel da Julian Beck, un dettaglio che probabilmente Spielberg non considerò nemmeno nella lavorazione del primo film, uscito nel 1982. Nel cast del film, oltre alla piccola Heather O'Rourke nel ruolo di Carol Anne, anche JoBeth Williams, Craig T. Nelson, Oliver Robins, Dominique Dunne e Beatrice Straight. Il film è molto conosciuto anche per la sinistra maledizione che sembra aver colpito alcuni tra quelli che l'hanno girato. Sia Dominique Dunne che Heather O'Rourke moriranno in giovane età e in circostanze particolarmente tragiche.

In seguito sono stati girati due sequel, Poltergeist II - l'altra dimensione nel 1986 e Poltergeist III - Ci risiamo, uscito nel 1988.