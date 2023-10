Poltergeist: il film horror diventa una serie tv

Amazon MGM Studios sta sviluppando una nuova serie tv ispirata al film horror Poltergeist, uno dei classici del genere realizzato negli anni '80.

I dettagli sul progetto sono ancora riservati e non è stato annunciato il nome di chi si occuperà della sceneggiatura del progetto per il piccolo schermo.

I primi dettagli sullo show

La serie ispirata a Poltergeist: demoniache presenze vedrà nel suo team di produttori anche Darryl Frank e Justin Falvey si occuperanno della produzione per conto di Amblin Television.

Il lungometraggio originale è stato prodotto da Amblin ed era stato ideato, co-scritto e prodotto da Steven Spielberg.

I protagonisti del film sono i membri della famiglia Freeling, che si trasferiscono in una casa scoprendo che è infestata dai fantasmi, ritrovandosi alle prese con delle drammatiche conseguenze.

Sul piccolo schermo la saga horror è stata protagonista con la serie Poltergeist: The Legacy, trasmessa su Showtime per tre stagioni.

La saga cinematografica

Il film originale ha incassato 121 milioni di dollari, a fronte di un budget di 10,7 milioni. Poltergeist ha ottenuto inoltre tre nomination agli Oscar nelle categorie Migliori Effetti Visivi, Miglior Sound Editing e Miglior Colonna Sonora.

Nel 1986 e nel 1988 sono stati realizzati due sequel e nel cast c'erano Zelda Rubinstein, interprete della medium Tangina Barrons, e Heather O'Rourke che era Carol Anne Freeling.