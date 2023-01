Poker Face: pubblicato il primo trailer della serie di Rian Johnson con Natasha Lyonne

Poker Face, la nuova serie targata Peacock di Rian Johnson, con Natasha Lyonne, ha ora un primo trailer che anticipa l'atmosfera del progetto destinato alla piattaforma di streaming.

Adesso possiamo quindi avere un primo assaggio della storia dalle tinte noir e gialle al suo centro.

Nel video approfondiamo un minimo il personaggio di Natasha Lyonne e il suo ruolo all'interno della storia. La sua caotica esistenza si sviluppa tra un caso e l'altro cui lavora, essendo un detective privato con il dono di comprendere quando il prossimo mente.

"Poker Face è una serie in 10 episodi basati sul 'mistero della settimana', che segue la Charlie di Natasha Lyonne con il dono di determinare quando qualcuno sta mentendo. Questa si mette in viaggio con la sua Plymouth Barracuda e ad ogni fermata incontra un nuovo gruppo di personaggi e strani crimini che non può fare a meno di risolvere", si legge nella sinossi in accompagnamento al trailer.

Poker Face: Joseph Gordon-Levitt affianca Natasha Lyonne nella serie mistery di Rian Johnson

Nel cast di Poker Face figurano nomi altisonanti del settore, alternati nei vari personaggi lungo il cammino: Adrian Brody, Joseph Gordon-Levitt, Cherry Jones, Tim Meadows, Nick Nolte, Rhea Perlman, Ron Perlman, Jameela Jamil, Judith Light, Chloë Sevigny, Hong Chau, Lil Rey Howey, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson, Charles Melton, Coltan Ryan, Luis Guzmán, Ellen Barkin, Clea DuVall, Benjamin Bratt, S. Epatha Merkerson, Danielle MacDonald, Rowan Blanchard, Simon Helberg, Brandon Michael Hall, Reed Birney, Angel Desai, Audrey Corsa, Chelsea Frei , Dascha Polanco, Jasmine Aiyana Garvin, Leslie Silva, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo e Shane Paul McGhie.

La serie debutterà sugli schermi americani dal 26 gennaio con i suoi primi 4 episodi, seguiti da una successiva distribuzione settimanale.