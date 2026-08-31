Pokémon: Wild Card, in arrivo il primo film incentrato interamente sul gioco di carte Pokémon

Si chiamerà "Pokémon: Wild Card" e per la prima volta nella storia della serie televisiva e cinematografica dei Pokémon, i protagonisti saranno un giocatore del gioco di carte e il misterioso Mimikyu.

Il franchise di Pokémon torna al cinema nel 2027 con un film inedito che sembra voler esplorare un territorio finora poco raccontato sul grande schermo: quello del gioco di carte collezionabili. Si intitola Pokémon: Wild Card ed è stato annunciato durante la cerimonia conclusiva dei Pokémon World Championships 2026, organizzati a San Francisco.

Pokémon: Wild Card, cosa mostra il primo teaser

Insieme all'annuncio è arrivato anche un primo teaser, breve ma sufficiente a mostrare alcuni degli elementi al centro del progetto. Il film sarà animato e avrà come protagonista un giocatore del Pokémon Trading Card Game, affiancato da uno dei Pokémon più enigmatici della serie, Mimikyu.

La presenza di un protagonista direttamente legato al gioco di carte rappresenta l'aspetto più particolare del nuovo progetto. Non si tratta infatti semplicemente di inserire il TCG all'interno dell'universo Pokémon: almeno dalle prime immagini diffuse, il gioco sembra avere un ruolo importante nella storia.

Il filmato presentato durante i Mondiali Pokémon offre un primo sguardo al protagonista, riconoscibile per la felpa gialla che indossa, e a Mimikyu, il Pokémon di tipo Spettro/Folletto introdotto con Pokémon Sole e Luna, settima generazione della serie videoludica. Il design del personaggio sembra richiamare volutamente quello del Pokémon. Mimikyu, del resto, è noto proprio per il suo curioso travestimento da Pikachu: sotto il caratteristico telo giallo che imita il Pokémon più famoso del franchise si nasconde il suo vero aspetto, che rimane avvolto nel mistero.

Il teaser non rivela ancora dettagli significativi sulla trama, ma il binomio tra il giocatore di carte e Mimikyu lascia intendere che Wild Card potrebbe puntare su una storia molto diversa rispetto ai precedenti film cinematografici della saga.

Uno degli aspetti più interessanti da chiarire è che Pokémon: Wild Card non è il primo film Pokémon della storia a essere collegato al gioco di carte collezionabili, perché il TCG è da decenni parte integrante dell'enorme universo commerciale del franchise e diversi film e produzioni Pokémon hanno avuto campagne promozionali legate alle carte. La novità, sulla base delle informazioni disponibili al momento, è piuttosto un'altra: Wild Card sembra essere il primo film Pokémon ad avere come protagonista un giocatore del Trading Card Game e a costruire la propria storia attorno a questo elemento.

Chi realizzerà il nuovo film Pokémon

Alla regia di Pokémon: Wild Card ci sarà Katsuhiko Kitada, animatore e regista che ha lavorato a produzioni anime come The First Slam Dunk, Attack on Titan e Naruto: Shippuden. Il character design è stato affidato ad Akemi Hayashi, conosciuta per il lavoro su anime come Banana Fish e Lazarus. La produzione sarà invece curata da CloverWorks, studio giapponese responsabile di serie e film di grande successo come Spy × Family e Bocchi the Rock!.

Il coinvolgimento di CloverWorks rende il progetto particolarmente interessante anche dal punto di vista dell'animazione, soprattutto considerando il curriculum dello studio e l'esperienza del team scelto per il film.

Pokémon: Wild Card arriverà nel corso del 2027, ma al momento non è stata comunicata una data precisa per l'uscita. Il film sarà il primo lungometraggio Pokémon inedito dopo Pokémon: I segreti della giungla, uscito nel 2020 in Giappone e arrivato successivamente a livello internazionale su Netflix nel 2021.

Per quanto riguarda invece la distribuzione cinematografica internazionale, l'ultimo film Pokémon ad aver avuto una vera uscita mondiale nelle sale è stato Pokémon: Il film - I segreti della giungla? No: il precedente riferimento cinematografico globale indicato da Variety è Pokémon the Movie: The Power of Us del 2018, distribuito fuori dal Giappone anche attraverso proiezioni limitate organizzate da Fathom Events.

Il ritorno sul grande schermo arriva inoltre nell'anno in cui Pokémon ha celebrato il 30° anniversario della nascita del franchise, mentre il 2027 sarà destinato anche alla nuova generazione videoludica, con l'arrivo di Winds e Waves, indicati come titoli della decima generazione.

Per ora, dunque, Wild Card rimane avvolto nel mistero. Il primo teaser ha mostrato soltanto una parte del progetto, ma la scelta di mettere al centro un giocatore del Gioco di Carte Collezionabili e Mimikyu potrebbe rappresentare una delle svolte più insolite nella storia cinematografica di Pokémon.