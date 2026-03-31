Pokémon, dopo quasi 30 anni l’episodio di Porygon che causa convulsioni resta ancora censurato

Nella storia di Pokémon, un episodio in particolare continua a far discutere, a causa dei problemi che ha causato a diversi spettatori e al modo in cui influenza come guardiamo la televisione.

Nel 1997 un episodio di Pokémon causò centinaia di malori tra i bambini e venne bandito per sempre. Il caso Porygon segnò la storia della televisione, cambiando le regole globali su luci e immagini animate. E ancora oggi, a distanza da tempo, rimane censurato e controverso.

Il giorno in cui Pokémon smise di essere solo un cartone

Nel 1997, quando l'anime di Pokémon muoveva i suoi primi passi, nessuno avrebbe immaginato che un episodio apparentemente innocuo sarebbe diventato un caso globale. "Dennō Senshi Porygon" - tradotto come "Soldato elettronico Porygon" - era, sulla carta, una classica avventura con Ash, Misty e Brock. Poi qualcosa è cambiato, e in pochi minuti la finzione ha invaso la realtà.

La trama seguiva i protagonisti all'interno di un sistema informatico per riparare un malfunzionamento del Centro Pokémon. Tutto procedeva secondo i canoni della serie, finché una scena chiave ha trasformato l'episodio in un evento senza precedenti. Durante uno scontro con il Team Rocket, un'esplosione generata dall'attacco elettrico di Pikachu ha prodotto un effetto visivo fatto di luci rosse e blu lampeggianti a velocità estrema.

Quella sequenza, durata pochi secondi, ha avuto conseguenze reali e immediate. Oltre 600 spettatori - in gran parte bambini - sono stati ricoverati con sintomi simili a crisi epilettiche. Altri hanno riportato mal di testa, nausea e disorientamento. Non ci furono vittime, ma il danno era ormai fatto: l'episodio venne ritirato immediatamente e la serie sospesa per quattro mesi.

La reazione fu rapidissima. Le emittenti giapponesi aprirono indagini, le autorità intervennero e nel giro di 24 ore arrivarono le prime scuse ufficiali. L'episodio non fu mai più trasmesso, né doppiato per il mercato internazionale, diventando di fatto un "fantasma" nella storia dell'animazione. Persino il mercato finanziario ne risentì, con un calo delle azioni Nintendo, mentre il presidente Hiroshi Yamauchi chiarì che i videogiochi non avevano responsabilità dirette.

Un'eredità invisibile che ha cambiato la televisione globale

Se l'episodio è scomparso dagli schermi, il suo impatto è rimasto inciso nelle regole dell'intrattenimento visivo. Il caso Porygon ha infatti portato alla revisione degli standard televisivi non solo in Giappone, ma a livello internazionale. Le nuove linee guida hanno stabilito limiti precisi per le immagini lampeggianti: il rosso, in particolare, non può superare determinate frequenze per evitare rischi neurologici.

Da quel momento, ogni produzione animata ha dovuto adattarsi a criteri più rigorosi. È stato introdotto anche il cosiddetto "Harding test", un sistema di controllo pensato per prevenire effetti visivi potenzialmente pericolosi. E non solo: sono diventati comuni gli avvisi all'inizio di programmi destinati ai più giovani, con raccomandazioni come guardare la TV in ambienti illuminati e mantenere una certa distanza dallo schermo.

Eppure, come spesso accade con gli eventi più controversi, la memoria collettiva ha trasformato il caso anche in oggetto di cultura pop. Serie come The Simpsons e South Park ne hanno fatto parodie, giocando su quel confine sottile tra satira e cattivo gusto. Persino l'universo Pokémon ha sfiorato l'argomento anni dopo, con un post social rapidamente rimosso che dichiarava: "Porygon non ha fatto nulla di male".

Una frase che riassume perfettamente il paradosso della vicenda: il Pokémon che dà il nome all'episodio è diventato il simbolo di un incidente che, tecnicamente, non ha causato direttamente. Eppure, come un personaggio scritto nel posto sbagliato al momento sbagliato, è rimasto per sempre legato a quella pagina oscura.

A quasi trent'anni di distanza, quell'episodio proibito continua a esistere nella memoria dei fan ma sospesa tra mito e cronaca. Non si può vedere, ma si può raccontare. E soprattutto, si può ancora sentire nelle regole invisibili che oggi proteggono milioni di spettatori davanti a uno schermo.