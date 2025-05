Pokémon, un episodio della serie svela il trauma di Ash Ketchum

Dietro il sorriso ostinato di Ash Ketchum, il protagonista principale della serie sui Pokémon, si cela una solitudine più profonda di quanto i fan abbiano mai immaginato. L'episodio speciale Distant Blue Sky! rivela quanto l'assenza del padre abbia segnato il giovane allenatore, dando nuovo significato al suo viaggio e al perché, nonostante tutto, continui a inseguire sogni, creature leggendarie e legami sinceri.

Pokémon, la ferita mai guarita di Ash Ketchum

Per oltre un quarto di secolo, Ash Ketchum è stato il volto radioso dell'universo Pokémon: instancabile, ingenuo, determinato. Ma in Distant Blue Sky!, episodio speciale della serie Pokémon: Journeys, emerge un'ombra mai davvero affrontata: l'assenza ingombrante di suo padre. La puntata, ambientata in una timeline alternativa introdotta con il film Pokémon: I Choose You!, segue Ash mentre cerca di raggiungere la madre per una sorpresa: il ritorno, fugace e imprevisto, del padre. Ma il fato è crudele, e tra imprevisti e ritardi, il ragazzo arriva troppo tardi. Suo padre è già ripartito per lavoro, lasciandogli solo un cappello nuovo come ricordo - un oggetto che Ash stringe con forza mentre piange, senza nemmeno riuscire a spiegare da dove venga quel nodo alla gola. Il dolore, celato dietro il sorriso di un bambino di dieci anni, si mostra finalmente in superficie, restituendo una dimensione intima a un personaggio spesso trattato come invulnerabile.

Una scena del film di Pokémon con Ash Ketchum

L'episodio, sebbene collocato in una realtà parallela, apre a riflessioni valide anche per l'Ash "classico". Entrambi condividono personalità e spirito, e nulla vieta di pensare che quella malinconia repressa valga per entrambi. "Ash forse ha deciso di seppellire quel dolore e continuare a correre," suggerisce l'autore dell'articolo. E se ripensiamo alle sue prime avventure - impulsivo, testardo, allergico all'autorità - quei comportamenti potrebbero riflettere un modo infantile di sopravvivere a un vuoto affettivo.

Ma è anche vero che lungo la strada Ash ha trovato qualcosa di simile a una famiglia: Brock, Misty, Serena, e tutti quei legami che, seppur temporanei, gli hanno insegnato fiducia, ascolto, resilienza. Non avrà mai visto crescere un padre accanto a sé, ma nel corso di quel lunghissimo viaggio, ha imparato comunque a diventare uomo.