Pokémon Sword e Shield: annunciati due nuovi videogiochi del franchise

I Pokémon saranno i protagonisti di due nuovi videogiochi intitolati Pokemon Sword e Shield, in arrivo per Nintendo Switch. I giocatori si ritroveranno alle prese con una nuova area chiamata Galar, apparentemente basata sull'Inghilterra dell'epoca della Rivoluzione Industriale.

I giocatori potranno scegliere tra tre nuovi partner Pokémon: Grookey, Scorbunny o Sobble. Il videogame permetterà di incontrare nuovi esemplari da catturare, oltre a essere impegnati in nuove battaglie, scambi ed esplorare aree mai viste prima mentre si affronta una storia completamente inedita.

L'annuncio è stato compiuto in occasione del Pokemon Day, durante il quale si festeggia l'anniversario della messa in vendita in Giappone di Pokemon Rosso e Verde. Le prevendite sono già iniziate su Amazon a un prezzo di 59.99 dollari e per ora non è stata annunciata la data in cui saranno disponibili i due titoli.

I fan dei Pokémon, ovviamente, stanno attendendo l'arrivo nei cinema dello spettacolare Detective Pikachu, di cui è appena uscito il trailer, e che a maggio porterà sul grande schermo le indagini dell'improbabile detective, alla ricerca della verità su quanto accaduto al suo ex partner.