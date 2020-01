Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution, Netflix distribuirà il film

Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution, di cui è stato diffuso il trailer, verrà distribuito da Netflix il 27 gennaio, giorno in cui debutterà il ventiduesimo film del franchise con protagonisti i famosi personaggi.

Nel film lo scienziato Dr. Fuji viene ingaggiato da Giovanni, leader del Team Rocket, per clonare un'arma vivente basata sul Pokémon Mew. La creatura viene quindi chiamata Mewtwo e, una volta svegliatasi in un laboratorio su New Island, reagisce alla scoperta di essere un esperimento distruggendo con i suoi poteri il laboratorio e gli scienziati e fuggendo per vendicarsi dell'umanità. Ash, Misty e Broick ricevono quindi un messaggio con cui li si invita a New Island e vengono coinvolti in una difficile situazione che darà vita a una battaglia contro Mewtwo che vede coinvolto anche Pikachu.

Il film animato Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution è stato diretto da Kunihiko Yuyama e Motonori Sakakibara.