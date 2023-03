Pokémon, Ash e Pikachu ci salutano: come si conclude la loro avventura in TV?

L'ultimo episodio andato in onda ha segnato uno storico momento per la serie animata dei Pkémon: l'addio di Ash e Pikachu; ma come si è conclusa la loro avventura?

Sapevamo che, prima po poi, il momento sarebbe arrivato, e ora ci siamo. L'anime dei Pokémon ha dunque salutato i suoi storici protagopnisti, Ash Ketchum da Biancavilla (o Pallet Town, se siete più legati al doppiaggio) e il suo fedele amico - il suo primo Pokémon - Pikachu. Ma Ash sarà riuscito a diventare l'allenatore più forte di tutti, un vero Pokémon Master?

La risposta ce la fornisce l'episodio 11 di "Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master", l'ultimo in cui, dopo 25 anni in loro compagnia, vedremo apparire i nostri beniamini.

Come riporta Comicbook, infatti, nel corso dell'episodio vediamo Ash spiegare a Pikachu cosa significa per lui essere un Pokémon Master, e quanto, a prescindere dalle sue vittorie sul campo, lui si senta vicino a quell'obiettivo.

"All'epoca, Gary mi chiese quanto fossi vicino al diventare un Pokémon Master, ma essere Campione non è il mio obiettivo. Mi considero ancora uno sfidante" afferma Ash, che ricordiamo lo scorso novembre aveva finalmente conquistato il titolo di "Campione del Mondo", ed elabora "Voglio vivere tante altre avventure, e incontrare molti più Pokémon. Tutte le cose che succedono ogni giorno... Ognuna di queste conta!".

Ma cosa vuol dire davvero ottenere il titolo di Pokémon Master nel vocabolario di Ash Ketchum?

"Voglio fare amicizia con tutti i Pokémon del mondo. È questo che deve significare essere un Pokémon Master" sentenzia.

Il tanto annunciato addio ad Ash e Pikachu è dunque giunto, e la serie televisiva dei Pokémon si prepara a dare il benvenuto a una nuova era, ma i fan di lunga data porteranno sempre nel cuore quel ragazzino dal cappellino rosso e bianco e il suo fedele compagno giallo.