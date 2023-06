Pokémon: la magnifica Poké Ball in mattoncini, in grado d’illuminarsi, è in offerta su Amazon

Il set da costruzione di Pokémon è su Amazon a un prezzo in offerta; stiamo parlando di una Poké Ball che farà sicuramente emozionare sia i nuovi che i vecchi fan.

Su Amazon il particolarissimo set Pokémon che ricrea in tutto e per tutto una Poké Ball è attualmente in offerta. Sul sito trovate questo pezzo da collezione imperdibile a 32.70€, con uno sconto del 29% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Targato MEGA, stiamo parlando di un set Pokémon con una circonferenza di 13 cm una volta completato, caratterizzato da 303 mattoncini perfettamente levigati per costruire uno degli oggetti più iconici tra i fan di sempre. Dotata di un tasto dedicato, la Poké ball è in grado di illuminarsi nella sua zona centrale, restituendo una luce che ne incrementa il valore estetico.

Acquistate anche voi il set di mattoncini Pokémon e costruite la vostra Poké Ball personale. Che sia per collezionismo, o da esposizione, si tratta pur sempre di un gadget irrinunciabile, in grado d'illuminare le vostre storiche collezioni con una luce sicuramente nuova.