Pokémon: il Monopoly ispirato alla regione del Kanto è su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon il Monopoly dei Pokémon Kanto Edition è in super offerta; il vostro talento di allenatori verrà nuovamente messo alla prova da questo particolare gioco da tavolo.

Su Amazon il Monopoly ispirato al mondo dei Pokémon, Kanto Edition, è disponibile a un prezzo parecchio scontato. Firmato Winning Moves, si tratta di un gioco da tavolo che sa come far leva sulla nostalgia dei fan storici, coinvolgendo anche i nuovi allenatori in un'avventura all'insegna della storia del celebre franchise. Sul sito lo trovate a 57.67 €, con uno sconto del 25% dal prezzo di partenza. Se interessati ad acquistarlo passate dal box qui sotto.

Entrando nel dettaglio, nella scatola del Monopoly di Pokémon Kanto Edition troverete: il tabellone di gioco con tutti i luoghi più iconici della regione in questione, le pedine in ferro rappresentanti starter e Pokémon della serie classica, una manciata di denaro tematico, un mazzo di carte allenatore e uno del professor Oak.

Pokémon, Ash e Pikachu ci salutano: come si conclude la loro avventura in TV?

L'obiettivo principale del Monopoly di Pokémon Kanto Edition sarà quello di viaggiare in giro per il mondo collezionando e vendendo più cose possibili, così da farsi strada lungo il percorso disseminato di allenatori con le palestre più classiche. Dimostrate il vostro talento sconfiggendo gli avversari fino a diventare veri e propri Maestri di Pokémon (pur se disponibile solamente in inglese, quest'edizione presenta un'adattamento estremamente semplice e accessibile a tutti quanti).