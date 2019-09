Pokémon: detective Pikachu in DVD e Blu-Ray: clip esclusiva tratta dagli extra del film

Pokémon: detective Pikachu, è disponibile in DVD, Blu-Ray e nell'edizione Steelbook Blu-Ray, ecco in esclusiva una clip tratta dagli extra.

Pokémon: detective Pikachu, di cui vi presentiamo una clip in esclusiva tratta dagli extra, è disponibile da oggi nell'edizione Steelbook Blu-Ray grazie a Warner Bros. Home Entertainment. Nel Blu-Ray e nel DVD sono presenti tantissimi contenuti speciali tra cui My Pokémon Adventure.

La storia di Pokémon: detective Pikachu inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Dato che Tim è l'unico essere umano in grado di parlare con Pikachu, uniscono le loro forze in un'avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l'universo stesso dei Pokémon.

Pokémon: detective Pikachu ha come attore protagonista Justice Smith che interpreta Tim e Kathryn Newton nei panni di Lucy, una giovane reporter che insegue il suo primo scoop. Nel cast inoltre Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Chris Geere, Rita Ora, Ken Watanabe e Bill Nighy.

Il film è diretto da Rob Letterman veterano dell'animazione e degli effetti visivi del cinema d'intrattenimento per ragazzi, tratto da una storia di Dan Hernandez, Benjii Samit e Nicole Perlman. La sceneggiatura è di Hernandez, Samit, Letterman e Derek Connolly, basato sul videogioco "Detective Pikachu" sviluppato da Creatures Inc. È stato prodotto da Mary Parent e Cale Boyter per Legendary Pictures, e Hidenaga Katakami e Don McGowan per The Pokémon Company. Nel ruolo di produttori esecutivi Joe Caracciolo, Jr., Ali Mendes, Tsunekazu Ishihara, Kenji Okubo, Toshio Miyahara, Hiro Matsuoka, e Koji Ueda.

Il team creativo include il direttore della fotografia nominato due volte agli Oscar John Mathieson, lo scenografo Nigel Phelps, il montatore Mark Sanger, James Thomas e la costumista Suzie Harman. La colonna sonora è composta da Henry Jackman. Gli effetti visivi sono realizzati dalla Moving Picture Company e Framestore.

Pokémon: detective Pikachu si basa sul brand Pokémon, uno dei marchi di intrattenimento più popolari al mondo e franchise multi-mediale tra i più famosi e amati di tutti i tempi. Lanciato nel 1996 ottenendo un riscontro travolgente, il marchio Pokémon è un successo globale che comprende una community di appassionati di videogiochi con oltre 320 milioni di unità vendute in tutto il mondo; giochi di carte collezionabili disponibili in 11 lingue con oltre 25 miliardi di carte acquistate; una serie televisiva alla 21° stagione disponibile in più di 160 Paesi e più di 20 film d'animazione. Oltre a libri, fumetti manga, musiche, giocattoli, merchandising e app, incluso il famosissimo Pokémon GO!: gioco che presuppone la cattura dei pokémon negli ambienti che la fotocamera dello smartphone sta inquadrando, un'applicazione della cosiddetta "realtà aumentata" che è stata scaricata più di 850 milioni di volte ed apprezzata in tutto il mondo da fan di tutte le età.

Informazioni Tecniche:

BLU-RAY

Durata: 104 minuti c.ca.

Video: 1080p High Definition 16x9 2.4:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1, Cinese 5.1, Coreano 5.1, Tailandese 5.1. Dolby Atmos True HD: Inglese. Sottotitoli: Greco, Finlandese, Danese, Norvegese, Spagnolo, Svedese, Cinese, Coreano, Tailandese. Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

Scena Iniziale Alternativa

My Pokémon Adventure

Inserti Creating the World of Detective

Pikachu

Commento Audio di Mr. Mime

Ryan Reynolds - Outside the Actor's Studio

Video Musicale

Modalità Detective: guarda "Pokémon: Detective Pikachu" come non l'hai mai visto prima e scopri un mondo di indizi nascosti, immagini dietro le quinte, Pop Up Trivia, fatti relativi ai Pokémon, inserti divertenti, Easter egg e molto altro!

DVD

Durata: 100 minuti ca.

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1, Olandese 5.1, Fiammingo 5.1.

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali:

My Pokémon Adventure