Pluribus, Vince Gilligan: "Per la stagione 2 dovrete aspettare, mica siamo The Pitt"

Tutto va come previsto nello sviluppo della seconda stagione di Pluribus. Anche se i fan fremono per scoprire come proseguiranno le avventure di Carol Sturka nell'eccentrico universo "infettato" dal virus della serenità, Vince Gilligan conferma l'intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per lo sviluppo dei nuovi episodi.

Nel corso del press day di Apple TV tenutosi a Los Angeles qualche giorno fa, che ci ha visto tra i partecipanti, Gilligan ha confermato che la seconda stagione è in lavorazione, spiegando: "Stiamo lavorando duramente. I miei autori stanno lavorando duramente. Ci vuole molto tempo per ideare questi episodi. Al momento siamo immersi nel processo più di quanto vorrei, considerando quanti pochi episodi abbiamo elaborato. Ma ci vuole un po' di tempo, proprio come è successo con la prima stagione."

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "Apprezziamo la pazienza di tutti. Ma non sarà The Pitt, che torna ogni anno. Vorrei che lo fosse perché è una serie fantastica, vecchia scuola, come quando facevamo X-Files e tornavamo lo stesso mese ogni anno. Non sarà come The Pitt. Torneremo lo stesso mese, solo che la domanda è 'di quale anno?'"

Rhea Seehorn in Pluribus

Quando uscirà la seconda stagione di Pluribus 2?

Durante la presentazione dei titoli in arrivo su Apple TV, tra film e serie, Vince Gilligan ha dunque anticipato che è altamente improbabile vedere la seconda stagione di Pluribus in uscita nel dicembre 2026. I nuovi episodi potrebbero arrivare alla fine del 2027 o addirittura del 2028, una pausa molto lunga, dunque.

La succitata The Pitt, caso unico al giorno d'oggi, ha avuto una première stagionale sia a gennaio 2025 che a gennaio 2026, con un calendario di uscite molto serrato, che Gilligan non ha intenzione di replicare per il suo show.

Per chi se la fosse persa, la nostra recensione di Pluribus analizza i meriti della prima stagione, che si conclude con un sorprendente cliffhanger ei fan non vedono l'ora di scoprire cosa succederà prossimamente.