Pluribus: perché la reunion tra Bob Odenkirk e Rhea Seehorn potrebbe non avvenire mai

La nuova creatura di Vince Gilligan ha convinto davvero tutti. Col suo eccentrico universo post-apocalittico, Pluribus ha entusiasmato pubblico e critica e mentre i fan attendono con ansia l'arrivo della seconda stagione, c'è chi sogna una reunion tra la protagonista Rhea Seehorn e Bob Odenkirk, attore feticcio di Gilligan. Reunion che però potrebbe non accadere mai.

Rhea Seehorn in Pluribus

Bob Odenkirk apparirà in un cameo in Pluribus 2?

La recensione di Pluribus loda le divertenti trovate di Vince Gilligan, creatore dello show e già autore delle serie di culto Breaking Bad e Better Call Saul. Uno dei personaggi chiave di Breaking Bad era l'avvocato Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk. A lui è stato dedicato il prequel Better Call Saul che, a fianco di Odenkirk, vedeva interprete la protagonista di Pluribus Rhea Seehorn nel ruolo dell'avvocata Kim Wexler.

Inevitabile per i fan sognare una reunion tra Seehorn e Odenkirk, ma quest'ultimo ha espresso una "buona ragione" per non comparire. "Certo che lo farei" ha ammesso Odenkirk "ma temo che non accadrà. Distruggerei il tessuto di questo mondo".

Bob Odenkirk in una scena di Better Call Saul

Quali altri attori di Better Call Saul hanno partecipato a Pluribus?

Le parole di Bob Odenkirk fanno probabilmente riferimento alla possibilità che la sua apparizione potrebbe potenzialmente sconvolgere la narrazione e l'esperienza visiva per i fan. Va detto però che Odenkirk non sarebbe il primo attore di Better Call Saul a recitare nella serie insieme a Rhea Seehorn.

Patrick Fabian, che interpreta Howard Hamlin, è la voce del messaggio registrato che Carol sente quando chiama il numero della mente alveare. Un'altra star di Better Call Saul, Carol Burnett, interpreta una versione romanzata di se stessa che fa parte della mente alveare in un video pubblicato sui social media di Pluribus. Ovviamente questi sono camei secondari, e non hanno nemmeno lontanamente la forza dirompente di un'apparizione di Bob Odenkirk nella serie ambientata in un universo completamente differente.

La "recensione" di pluribus di Bob Odenkirk

Ciò non toglie che Bon Odenkirk abbia davvero apprezzato la serie di cui è in preparazione una seconda stagione, definendola "eccellente".

"Eccellente nel complesso, 6 stelle su 4, 8 stelle su 5, quante stelle ha ottenuto?" ha detto. "È utile sapere cosa fa Vince Gilligan e guardare la serie nel modo in cui ci ha insegnato a guardarla, ovvero prestando attenzione a ogni dettaglio. Tutto avrà importanza. Ogni piccola cosa che veete avrà importanza. E sta esplorando, ovviamente, credo, alcuni temi molto rilevanti, sta portando il mondo post-apocalittico in una nuova direzione. Una direzione etica".

Pluribus è, infatti, ambientato in un mondo in cui la maggior parte dell'umanità è stata contagiata dal virus alieno della felicità diventata pacifica. Carol, una scrittrice, è una delle pochissime persone immuni a questo virus visto che è disperata per la recente èerdita della compagna. Oltre a Rhea Seehorn, il cast della serie include Karolina Wydra nel ruolo di Zosia e Carlos-Manuel Vesga in quello di Manousos Oviedo.