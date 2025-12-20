Pluribus, Vince Gilligan contro gli spoiler: "Con Google Earth si è superato il limite"

Il creatore di Breaking Bad ha criticato chi ha utilizzato il software che genera immagini virtuali della Terra attraverso le immagini satellitari e anticipa i dettagli dello show.

Con le serie televisive che diventano presto un successo è difficile non svelare spoiler sulla narrazione ma Vince Gilligan con Pluribus spera che gli spettatori siano rispettosi dello show e non rivelino dettagli anticipatamente.

Il creatore di Breaking Bad ha reagito con veemenza ad un'immagine di Google Earth che ha rovinato il finale dell'episodio in onda la scorsa settimana, intitolato Il vuoto, nel quale Carol (Rhea Seehorn) segnala una tregua agli 'Altri' con gigantesche lettere nel suo cul-de-sac che compongono la scritta come-back.

Vince Gilligan contro gli spoiler su Pluribus

"Le persone cercano di capire cosa succederà dopo" ha spiegato Gilligan "A me va benissimo, lo faccio anche io. Ma sono le persone che cercano di rovinare tutto agli altri è lì che traccio il limite". I fan hanno condiviso sui social uno screenshot del quartiere di Albuquerque, in Nuovo Messico, rivelando questo dettaglio della trama giorni prima della messa in onda.

Rhea Seehorn in una scena di Pluribus

Tesi ribadita anche da Gordon Smith: "È bello che le persone siano coinvolte e interessate "ha spiegato "Penso che vada bene quando riescono a tenerselo per sé e dire: 'Guarda, ho trovato qualcosa'', senza cercare di fare in modo che gli altri si rovinino la vision".

Rhea Seehorn commenta il finale di Pluribus e allontana gli spoiler

La protagonista della serie, Rhea Seehorn, nota anche per il ruolo in Better Call Saul ha commentato con entusiasmo il finale: "È bello che le persone siano coinvolte e interessate" ha spiegato "Penso che vada bene quando riescono a tenerselo per sé e dire: 'Guarda, ho trovato qualcosa', senza cercare di fare in modo che gli altri si rovinino la visione".

"Quindi, è stato un enorme privilegio poterla interpretare e diventare una sorta di punto di accesso per il pubblico in questa discesa nella tana del coniglio" ha aggiunto Seehorn "Per quanto riguarda il finale, l'ho adorato. Ho avuto subito un bisogno disperato di una seconda stagione. Ora sono nella stanza degli sceneggiatori e non ho ancora fatto domande. Potrei semplicemente farmi sorprendere, proprio come il pubblico. La interpreterò prima che loro la vedano, ma potrei aspettare. Non lo so".