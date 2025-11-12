Pluribus: quando usciranno i nuovi episodi della serie di Vince Gilligan?

Tutti parlano di Pluribus, la nuova serie del creatore di Breaking Bad e Better Call Saul, Vince Gilligan. Lo show, che ha debuttato su Apple TV coi primi due episodi generando un fitto chiacchiericcio sui social media per via del contenuto misterioso promette davvero bene tanto che gli utenti scalpitano per scoprire i nuovi episodi che verranno pubblicati su Apple TV. Ecco quando arriveranno.

Rhea Seehorn in una scena

Da quanti episodi è composta Pluribus?

Con pochissimi dettagli sulla trama, come spiegato dalla nostra recensione di Pluribus, la serie di vince Gilligan vede protagonista Rhea Seehorn nei panni di Carol Burka, "la persona più infelice della Terra, chiamata a salvare il mondo dalla felicità."

La prima stagione di Pluribus è composta da nove episodi. I primi due sono disponibili su Apple TV dal 7 novembre. Gli altri sette episodi saranno disponibili uno a settimana, ogni venerdì, fino al 26 dicembre 2025, sulla piattaforma streaming. Ecco l'elenco completo delle uscite:

Episodio 1: "We Is Us" - 7 Novembre 2025

Episodeio 2: "Pirate Lady" - 7 Novembre 2025

Episodio 3: "Grenade" - 14 Novembre 2025

Episodio 4: 21 Novembre 2025

Episodio 5: 28 Novembre 2025

Episodio 6: 5 Dicembre 2025

Episodio 7: 12 Dicembre 2025

Episodio 8: 19 Dicembre 2025

Episodio 9: 26 Dicembre 2025

Come è nata l'idea per Pluribus?

"Circa otto o nove anni fa ho iniziato a pensare a questa serie" ci ha rivelato l'autore di Pluribus Vince Gilligan in un'intervista esclusiva. "Non so esattamente da dove arrivasse l'idea, ma in quel periodo io e Peter Gould avevamo iniziato a lavorare a Better Call Saul. Ci stavamo divertendo molto, ma durante le pause pranzo avevo l'abitudine di vagare nei dintorni dell'ufficio e immaginavo un personaggio maschile con cui tutti erano gentili. Tutti lo amavano e non importa quanto lui potesse essere scortese, tutti continuavano a trattarlo bene. Non so bene cosa mi affascinasse di quell'idea, ma col tempo la storia si è formata e ho capito che c'erano i presupposti per farne una serie".

Rhea Seehorn, già interprete di Kim Wexler in Better Call Saul, interpreta la protagonista Carol Sturka. Al suo fianco Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga, mentre Miriam Shor e Samba Schutte compaiono in veste di guest star. Nel primo episodio appaiono, inoltre, Karan Soni e Peter Bergman.