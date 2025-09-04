Vince Gilligan: "Pluribus nata nelle pause pranzo di Better Call Saul". La nuova serie citerà Breaking Bad?

La nuova e misteriosa serie fantascientifica creata dall'autore di Breaking Bad e Better Call Saul debutterà in streaming a novembre su Apple TV+

A parte un brevissimo teaser mostrato qualche settimana fa, sappiamo davvero pochissimo di Pluribus, la nuova serie fantascientifica creata da Vince Gilligan, al suo primo impegno dopo la conclusione della saga di Breaking Bad con lo spin-off Better Call Saul.

Tuttavia, alcuni nuovi dettagli sono stati rivelati da Entertainment Weekly, che ha avuto modo di conversare con Gilligan di questa sua nuova creatura e se avrà modo di inserire alcuni collegamenti con le sue serie più celebri.

Pluribus è una delle serie di punta della prossima offerta di Apple TV+, con il debutto previsto per il 7 novembre 2025. La programmazione proseguirà al ritmo di un episodio a settimana fino al 26 dicembre successivo. Protagonista della storia è una vecchia conoscenza dei fan di Better Call Saul, ovvero Rhea Seehorn.

Pluribus, un'immagine della serie con Rhea Seehorn

Di cosa parla la misteriosa Pluribus?

Nella serie, Seehorn passa dalla formidabile avvocatessa Kim Wexler alla spenta Carol Sturka, autrice di best seller di romanzi storici rosa o, come lei stessa definisce affettuosamente il proprio lavoro, "spazzatura senza senso" , nel bel mezzo di un tour promozionale di successo per il suo ultimo libro, quando un misterioso fenomeno si abbatte sulla tranquilla città di Albuquerque: un virus apocalittico (o forse non così apocalittico, a seconda dei punti di vista) che ha indottrinato il mondo all'ottimismo e alla felicità.

Carol è immune a qualunque cosa abbia "colpito" il mondo e affronta questa realtà alterata, simile a quella di Ai confini della realtà, con un misto di confusione e rabbia. Carol decide quindi di cercare delle risposte riguardo al fenomeno, anche se "ci saranno delle complicazioni", come ha dichiarato Gilligan a Entertainment Weekly.

"Il dramma della serie è che la persona più infelice del mondo sta cercando disperatamente di salvare il pianeta dalla felicità", ha aggiunto il creatore e produttore esecutivo della serie. "Da questo presupposto abbiamo ricavato una quantità sorprendente di drammaticità". Ma c'è anche "molto umorismo", ha continuato Gilligan, descrivendo il personaggio di Seehorn come una "eroina riluttante". "Lei non vuole davvero avere il compito di salvare il mondo, ma più o meno sente che è suo dovere farlo".

Better Call Saul 6: un'immagine degli ultimi episodi

Ci saranno collegamenti nascosti a Breaking Bad e Better Call Saul?

L'idea di Pluribus ha iniziato a prendere forma nella mente di Gilligan forse un decennio fa, mentre lavorava a Better Call Saul, l'acclamato prequel di Breaking Bad. "Durante la pausa pranzo, facevo lunghe passeggiate nel quartiere vicino ai nostri uffici. La mia mente vagava e mi interessava l'idea di un mondo in cui tutti fossero gentili", ha raccontato Gilligan. "Non c'era modo di offenderli. Non c'era modo di ferire i loro sentimenti. Ma avrebbero fatto qualsiasi cosa per te. Non sapevo cosa significasse. Ancora oggi non sono sicuro di cosa significhi esattamente".

Quindi, sui possibili easter egg alle sue serie più celebri: "Potrebbero essercene un paio, se tenete gli occhi e le orecchie ben aperti", ha rivelato Gilligan stuzzicando il pubblico di appassionati. "I fan di Breaking Bad e Better Call Saul, se prestano molta attenzione, potrebbero imbattersi in uno o due easter egg".