Pixar, Toy Story trionfa nel sondaggio social sui più bei film dello studio

Pixar, tutti amano Toy Story. Il film del 1995 la fa da padrona nel sondaggio indetto su Twitter sui film più belli prodotti dal celebre studio d'animazione.

C'è un sondaggio che nelle ultime ore sta tenendo occupati i fan della Pixar su Twitter.

L'account ufficiale del sito The Ringer ha infatti indetto il poll per scoprire quali siano le pellicole animate più popolari, escludendo però dal ventaglio di film a disposizione i vari sequel.

Rank your top five Pixar movies ... and yes, no sequels. pic.twitter.com/Ondt0dJPYW — The Ringer (@ringer) May 29, 2020

"Elencate i vostri 5 film Pixar preferiti. E no, niente sequel".

Questa limitazione lascerebbe dunque a disposizione Toy Story, A Bug's Life, Cars, Ratatouille, WALL-E, Up, Brave, Monsters & Co., Alla Ricerca di Nemo, Gli Incredibili, Inside Out, Coco, Arlo e Onward tra cui scegliere.

Tra pareri impopolari e altri più in linea con l'opinione comune generale, a ogni modo, una cosa è stata chiara fin da subito, considerando anche il fatto che ha generato un trend topic tutto suo: tutti amano Toy Story.

Se andate su Twitter, infatti, troverete il film del 1995 diretto da John Lasseter quasi sempre al primo posto, e sono in molti a lamentarsi dell'esclusione di Toy Story 3 dalla "gara". E voi, quale tra questi titoli preferite?