Estelle Harris, morta la star di Seinfeld e voce di Toy Story

Estelle Harris è morta il 2 aprile 2022 all'età di 93 anni. L'attrice era nota per aver interpretato Seinfeld e per aver prestato la sua voce al personaggio di Mrs. Potato Head nel franchise di Toy Story.

Estelle Harris è principalmente nota per aver interpretato Estelle Costanza, la madre ansiosa e drammatica del protagonista George in Seinfeld. Ma non finisce qui. La star, infatti, ha anche prestato la sua voce a Mrs. Potato Head nel corso del franchise di Toy Story. Attraverso una dichiarazione rilasciata a Deadline, suo figlio Glen Harris ha annunciato la morte della madre e ha detto: "Con grande tristezza e rimorso, annuncio la morte di Estelle Harris. La sua dolcezza, passione, sensibilità, empatia e amore non avevano rivali. Mancherà a tutti quanti, non ne dubito".

Nata il 22 aprile 1928 a New York, Estelle Harris ha preso parte a 27 episodi di Seinfeld tra il 1992 e il 1998. La star ha recitato anche in C'era una volta in America, Amadeus, Sabrina, vita da strega, E.R. - Medici in prima linea, Zack e Cody al Grand Hotel, e ha doppiato personaggi in Mucche alla riscossa e Kim Possible.

Nel corso di un solo anno, Estelle Harris ha preso parte a 25 spot pubblicitari; per questo motivo, l'attrice era nota anche con il nomignolo di "Regina delle reclame".

Il celebre protagonista di Seinfeld, Jason Alexander, ha scritto a proposito del decesso di Estelle Harris: "Una delle mie persone preferite è morta - la mia mamma televisiva. La gioia di recitare con lei e godere delle sue risate è stata un vero regalo. Ti adoro, Estelle, e auguro la serenità alla tua famiglia".