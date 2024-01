Toy Story, il negozio di giocattoli che ha ispirato il franchise Pixar chiude dopo 86 anni

Il negozio in cui si recarono i creativi della Pixar per il celebre film d'animazione concluderà la propria attività.

Jeffrey's Toys, il negozio in cui il team Pixar fecero il brainstorming per le idee da utilizzare nel primo film di Toy Story, chiuderà definitivamente i battenti. Il negozio, con sede a San Francisco, che ha ispirato la saga cinematografica dedicata al mondo dei giocattoli terminerà l'attività entro febbraio.

Dopo ottantasei anni, Jeffrey's Toys chiuderà il suo ultimo negozio, dopo aver raggiunto in passato la gestione di ben sette sedi nella zona di San Francisco. Il co-proprietario del negozio, Matthew Luhn, ha citato diversi fattori che hanno portato alla chiusura, tra cui i costi operativi insostenibili, le problematiche di sicurezza locali e lo spostamento del mercato verso gli acquisti online. Luhn è cresciuto nel negozio gestito dalla sua famiglia prima di intraprendere una carriera nel mondo dell'animazione, lavorando in veste di sceneggiatore e story director per film come Cars, Ratatouille e Monsters & Co.

Ruolo nelle produzioni Pixar

Matthew Luhn ha ricordato l'importanza fondamentale di Jeffrey's Toys nel processo creativo dei film di Toy Story:"Durante Toy Story facevamo venire mio padre per darci delle idee. E quando facevamo ricerche per quasi tutti i film di Toy Story andavamo sempre da Jeffrey's Toys. Mio padre chiudeva soltanto il negozio e diceva 'Giocate, divertitevi e fatemi sapere se avete bisogno di qualcosa'".

Toy Story

Un apporto che si è rivelato decisivo per il successo di Toy Story, diventato nel corso degli anni un franchise multimediale che include giocattoli, programmi tv, fumetti e videogiochi. La saga è composta principalmente da quattro film di Toy Story e dallo spin-off Lightyear - La vera storia di Buzz.