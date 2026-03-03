Pixar punta alla rinascita con Jumpers: un salto tra gli animali dopo i flop recenti

Dopo i drastici flop dei suoi ultimi film originali, le recensioni del nuovo progetto sarebbero le migliori mai avute dallo studio negli ultimi 10 anni e potrebbero favorire un successo al box-office

Un anno dopo il deludente risultato al box-office di Elio, la Pixar ci riprova di nuovo con Jumpers - Un salto tra gli animali, 30° film dello studio in arrivo nelle sale di tutto il mondo questa settimana.

A differenza degli ultimi film originali, tuttavia, sembra proprio che Jumpers stia ricevendo il plauso praticamente unanime della critica, con la Pixar che si sta ritrovando tra le mani le migliori recensioni mai ricevute negli ultimi 10 anni.

Hoppers: un'immagine del film d'animazione Pixar

Cosa dicono le prime recensioni del nuovo film Pixar

Al momento in cui scriviamo, con oltre 72 recensioni caricate, Jumpers - Un salto tra gli animali ha punteggio su Rotten Tomatoes del 97%, praticamente quasi perfetto. Questo punteggio lo mette in scia dei più grandi successi dello studio come Inside Out, Toy Story 3 e Coco.

"Non dovrebbe funzionare così bene come invece funziona, ma la trama libera del film è esaltante, ancora di più quando un inseguimento frenetico accelera l'azione", scrive The Hollywood Reporter, mentre Variety aggiunge: "Jumpers non smette mai di sorprenderti con modi rozzi e buffi, ed è proprio questa l'essenza del suo fascino".

Empire osserva: "Non chiamatelo ritorno, ma questo è davvero un prodotto forte per la Pixar: divertente, riflessivo, dolce, che rende un sincero omaggio alla natura e ai castori in particolare. Davvero ottimo". Secondo The Times, "C'è molto divertimento, alcune battute sono squisite e il finale frenetico è deliziosamente ricco". io9 si unisce al coro: "Fa tutto ciò che si può desiderare da un film d'animazione e poi va oltre. È il tipo di film che si può facilmente guardare più e più volte".

Elio: una scena del film

I recenti flop dello studio

Negli ultimi anni la Pixar ha vissuto alcune difficoltà al box office, soprattutto con i film originali. Il caso più evidente è stato Lightyear - La vera storia di Buzz, spin-off dell'universo di Toy Story, che nel 2022 ha incassato molto meno delle aspettative rispetto ai costi di produzione: 226 milioni a fronte di un budget di 200.

Anche Elio, altra produzione originale, ha registrato un debutto particolarmente debole negli Stati Uniti, diventando uno dei peggiori esordi cinematografici nella storia dello studio. A pesare sono stati diversi fattori, tra cui il cambiamento delle abitudini del pubblico dopo la pandemia e la concorrenza dello streaming, mentre i sequel di franchise consolidati, come Inside Out e Toy Story, hanno continuato a ottenere risultati decisamente migliori.

Cosa racconta Jumpers - Un salto tra gli animali

La protagonista della storia è Mabel, un'adolescente appassionata di natura e di animali. La trama ruota attorno a una rivoluzionaria tecnologia sviluppata da un gruppo di scienziati che permette di trasferire la coscienza umana in corpi di animali robotici ultra-realistici, aprendo così la possibilità di "saltare" nella mente degli animali e comunicare con loro come se si fosse davvero una creatura del loro mondo.

Utilizzando questa innovazione, Mabel si immerge letteralmente nel regno animale, scoprendo misteri, avventure e aspetti della vita degli animali oltre ogni immaginazione, e si trova coinvolta nella difesa dell'ecosistema locale da minacce come piani di distruzione dell'habitat naturale.

Quando esce in Italia il nuovo film Pixar

L'uscita del film nelle sale italiane, la 30esima produzione dello studio che arriva proprio nel 40esimo anniversario della sua fondazione, è prevista per il 5 marzo prossimo, un giorno prima rispetto alla sua distribuzione nelle sale americane.