Pirati dei Caraibi, lo spin-off con Margot Robbie è ancora possibile? Parla il produttore Jerry Bruckheimer

Dalle ultime dichiarazioni di Margot Robbie su Pirati dei Cairabi e il suo spin-off tutto al femminile, sembrava che Disney volesse mettere una pietra sopra al progetto, ma in una recente intervista, il produttore Jerry Bruckheimer potrebbe aver riacceso le speranze per chi attendeva di vederlo realizzato.

Margot Robbie non sembrava ottimista nei confronti del film di Pirati dei Caraibi che, come riportato già nel 2020, avrebbe dovuto averla come protagonista. Ma dopo aver mostrato qualche dubbio sulle intenzioni della compagnia di procedere effettivamente in quella direzione, l'attrice potrebbe essere stata in un qualche modo smentita dal produttore storico della saga, Jerry Bruckheimer.

Pirati dei Caraibi, lo spin-off al femminile con Margot Robbie naviga in pessime acque

Come riporta in esclusiva il sito Collider, infatti, Bruckheimer avrebbe fondamentalmente ricondotto le scelte della Casa di Topolino a una questione di tempo e tempistiche: "Credo che quella sceneggiatura [dello spin-off con Margot Robbie] a un certo punto arriverà [sullo schermo]".

"Abbiamo sviluppato due diverse storie per la saga di Pirati dei Caraibi, e l'altra è stata scelta per essere realizzata prima, per cui è ciò su cui stiamo lavorando al momento, per cercare di fare questo" ha poi concluso.

Pirati dei Caraibi: quale sarà il futuro del franchise?

C'è dunque speranza di vedere Margot Robbie indossare le vesti da pirata? Non resta che attendere per scoprirlo.