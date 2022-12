Pirati dei Caraibi, Keira Knightley era convinta che il film sarebbe stato un flop

Il primo film della saga dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, ha lanciato Keira Knightley, ma l'attrice inglese era fermamente convinta che il film si sarebbe rivelato un flop.

Basato sulla celebre attrazione dei di parchi tematici Disney World, La maledizione della prima luna, uscito nel 2003, racconta la storia del Capitano Jack Sparrow (Johnny Depp) che tenta di recuperare la sua nave, la Perla Nera, da un gruppo di pirati nemici. Keira Knightley interpreta Elizabeth Swann, figlia del governatore, che viene rapita dai pirati così da spingere il suo innamorato Will Turner (Orlando Bloom) a inseguirla per salvarla. Il primo film è stato un enorme successo al botteghino e ha finito per generare quattro sequel.

Durante il q&a per During The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later - A Diane Sawyer Special (via ET), il regista Richard Curtis, che ha diretto Keira Knightley in Love Actually, ha ivelto la scarsa fiducia deell'attrice nel film piratesco:

"Ricordo di essermi seduto con Keira mentre stavamo girando e le ho chiesto: 'Cosa farai dopo?' Lei ha risposto: 'Non credo che funzionerà. È un film sui pirati e falliscono sempre".

Pirati dei Caraibi, Keira Knightley: "Non è mai stato il mio sogno recitare in film del genere"

Nonostante le riserve di Keira Knightley, il primo film dei Pirati dei Caraibi ha incassato oltre 654 milioni di dollari al botteghino globale. I capitoli successivi del franchise hanno incassato perfino di più, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma, uscito nel 2006, è il titolo che ha ottenuto il maggio incasso raggiungendo 1,06 miliardi in totale. La saga diretta da Gore Verbinski era rivolta a un pubblico di tutte le età e presentava humor e azione, oltre alla presenza della star Jonny Depp nei panni del pirata Jack Sparrow.