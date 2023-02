Lo strangolatore di Boston: il trailer italiano svela l'uscita su Disney+ del film con Keira Knightley

Lo strangolatore di Boston, thriller true-crime con Keira Knightley, Carrie Coon, Alessandro Nivola e Chris Cooper, debutterà in esclusiva su Star all'interno di Disney+ in Italia, ecco quando.

Il trailer italiano del true crimee Lo strangolatore di Boston svela l'uscita su Disney+. Il film targato 20th Century Studios dello scrittore e regista Matt Ruskin debutterà il 17 marzo 2023 in esclusiva su Hulu negli Stati Uniti, su Star+ in America Latina e su Star all'interno di Disney+ in Italia. Al centro della storia le giornaliste pioniere che hanno raccontato la storia dei famigerati omicidi dello Strangolatore di Boston degli anni '60.

Lo strangolatore di Boston è interpretato dalla due volte candidata all'Oscar Keira Knightley, dalla candidata all'Emmy Carrie Coon, da Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Morgan Spector, Bill Camp e dal vincitore dell'Oscar Chris Cooper. Scritto e diretto da Matt Ruskin, il film è prodotto da Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Michael Pruss, Josey McNamara e Tom Ackerley, mentre Michael Fottrell e Sam Roston sono gli executive producer. Sam Roston supervisiona per Scott Free e Bronte Payne per LuckyChap.

Il film segue Loretta McLaughlin (Keira Knightley), una reporter del quotidiano Record-American, che diventa la prima giornalista a trovare una correlazione tra gli omicidi dello Strangolatore di Boston. Mentre il misterioso assassino miete sempre più vittime, Loretta cerca di continuare le sue indagini insieme alla collega e confidente Jean Cole (Carrie Coon), ma il duo si trova ostacolato dal dilagante sessismo dell'epoca. Ciononostante, McLaughlin e Cole portano avanti la storia correndo un grande rischio personale e mettendo a repentaglio le loro stesse vite nel tentativo di scoprire la verità.